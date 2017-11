Pagan usuarios de FNS para ser entrevistados

Por Héctor Bello Guadarrama

Más de 200 mil pesos, llevan gastados los afectados de las cajas de seguridad en la empresa First National Security de Cancún, de acuerdo con la información que circula en un chat, en donde piden la cooperación de todos los involucrados en la espera para que les sean devueltas sus pertenencias, que ahora deberán de ser recogidas en la ciudad de México, debido a que habría cambio en las reglas impuestas por la SEIDO.

En el grupo de WhatsApp de los afectados piden cooperar para pagar la renta del local donde la SEIDO atiende a los afectados, así como el gasto de luz eléctrica por el uso del aire acondicionado, uso de copiadora, contadora de dinero y mucho más. Ya que, los usuarios son los que desde el inicio se ocuparon de disponer de todo lo necesario para acondicionar una oficina cómoda para que estos agentes, así como ellos al momento de ser entrevistados, pudieran gozar de un sitio adecuado.

La cooperación que se solicitó, todos están comprometidos a aportar el dinero, para que todo se pueda cubrir. Pero lo que ocasionó una gran molestia fue el cambio de reglas por parte de la SEIDO, aun cuando acordaron que todos los trámites se realizarían en Cancún, la dependencia se desdijo y ahora quienes tengan más de 250 mil pesos en efectivo o en valores en resguardo de las cajas, deberán de tramitarlo directamente en oficinas centrales, en la Ciudad de México.

LES CAMBIAN LA JUGADA

Luego que extraoficialmente la SEIDO ya habría comenzado con la entrega de pertenencias a algunos de los arrendatarios de cajas de seguridad en la empresa First National Security de Cancún, y que agentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hicieron presencia este lunes 13 de noviembre en el sitio donde estarían realizándose las entrevistas a usuarios, el vocero de los afectados, David Uribe, indicó que la solicitud en general es que los agentes agilicen los trámites para la devolución de valores.

Si bien habría el acuerdo de comenzar ésta semana con las devoluciones en general, y aun cuando ya se habrían cumplido con un par de estas, lo que no habría sido confirmado, a través de redes sociales los usuarios del arrendamiento de cajas de seguridad de la empresa FNS denunciaron públicamente que los agentes del Ministerio Público Federal que llevan al cabo las entrevistas por parte de la SEIDO están negando iniciar con el proceso de entrega si el usuario se encuentra amparado y/o tiene arriba de cierta cantidad de efectivo en su caja. Aunque el usuario tenga la forma de comprobar la procedencia lícita del capital con declaraciones de impuestos o contratos de compra venta, lo que sería un descarado abuso por parte de los agentes de la PGR.

AFECTADOS

Asimismo, comenzó a inquietar a los usuarios afectados por las investigaciones de la SEIDO, que ellos mismos tengan que pagar la renta de oficinas, así como el material de papelería y otros suministros que han ocupado los agentes del gobierno para realizar las entrevistas y lograr con ellas la devolución de sus pertenencias, y que exigen sean cubiertos estos gastos. Lo que hasta ahora suman más de 100 mil pesos por diferentes rubros.

Aunque nadie ha explicado del por qué los gastos tienen que correr a cargo de los ciudadanos afectados, la solicitud para todos es que todos los interesados deben aportar dinero contante y sonante, pues las monedas no se aceptan, según comentó Carolina Cepeda, una de las que permanece en espera de ser llamada a entrevista para solicitar les sean devueltas sus pertenencias.

David Uribe, insistió en que el compromiso es que a partir de ésta semana comenzarían las devoluciones, sin que pudiera determinar para cuándo se podría confirmar esto.

El vocero del movimiento, urgió en que la SEIDO envíe un mayor número de personal, ya que actualmente el proceso de entrevistas, que ayer se vio acompañado de agentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea más ágil para que en el menor tiempo posible se solucione este problema.

El contenido de las primeras cajas de seguridad, incautadas a clientes de la empresa First National Security (FNS), se encontraría intacto según comentarios de las personas que han pasado a entrevista, y a la que se les ha permitido echar un ojo a sus pertenencias para constatar que nada se ha movido ni desaparecido, ante las suspicacias que comenzaron a crearse tras las críticas hacia las entrevistas que se convirtieron en interrogatorios que a partir de este día fueron presenciadas por comisionados especiales de los Derechos Humanos.

El miércoles pasado inició el proceso de entrevistas entre personal de la SEIDO y los afectados por el aseguramiento a las instalaciones y la incautación de las cajas, y ante las emergencias médicas que algunos enfrentan, los agentes de la SEIDO habrían autorizado la devolución, sin que ello se tenga confirmado de manera oficial.

A PASOS CORTOS

El vocero del movimiento de afectados por la SEIDO, David Uribe, no pudo confirmar que los agentes del gobierno ya estén devolviendo pertenencias a algunos de los arrendatarios de las cajas de seguridad, sin embargo de ser así estarían entregándoselas en un lugar diferente a donde estaban, según por motivos de seguridad.

“El proceso es personal, a nosotros no nos avisan públicamente si han entregado a alguien o no: Nosotros solamente sabemos que la gente pasa a las entrevistas, y se supone que si están satisfactorios entonces delante de ellos se ponen de acuerdo con el interesado para buscar o ver la logística de la entrega, que tengo entendido que no es ahí mismo. La última parte antes de la entrega, tengo entendido, es que llevan tu cosas ahí contigo y tienes que identificar que lo que tu estas reclamando que estaba dentro de la caja, es lo que ellos encontraron dentro de la caja. O sea tendrían que hacer la comparación”, señaló.