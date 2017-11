Pago de compensaciones, hasta el mes de diciembre

Por Mayra Cervera

Chetumal

La entrega de compensaciones económicas de al menos 90 ciudadanos afectados por alguna conducta delictiva no se ha podido cumplir, debido al retraso del trámite ante las instituciones bancarias, para establecer un fideicomiso que sustente el fondo estatal para la reparación del daño a víctimas del delito o violaciones a los derechos humanos.

La titular de la Comisión de Atención a Víctimas en Quintana Roo, Karla Patricia Rivero González, señaló que será hasta inicios de diciembre, cuando finalicen los trámites bancarios y puedan atender el pago de las compensaciones económicas a quienes cubran todos los requisitos que impone la ley.

Recordó que desde finales del 2016 debió conformarse el fondo con recursos del orden de los 3.7 millones de pesos anuales, y al no poder lograrse, en la fecha las víctimas reciben únicamente la reparación del daño a manera de atención, médica y sicológica, psiquiátrica, tanatología, y en especie, sobre todo en pasajes para trasladarse a desde sus lugares de origen, para dar seguimiento a sus caso, entre otros.

Señaló que en el caso de los delitos el responsable debe pagar, y en este caso no se evade la responsabilidad del victimario, sin embargo muchas veces no está en capacidad económica para responder a la víctima, y para no dejar en estado de indefensión a los ofendidos la autoridad observe momentáneamente la responsabilidad.

Sin embargo la autoridad estatal se reserva el derecho y puede ir en contra de los victimarios para recuperar el dinero otorgado a la víctima desde el fondo.

Indicó que a la fecha 63 de las 90 víctimas inscritas en el registro cuentan con esa condición y esperan la liberación de los recursos a través del fondo para completar la reparación del daño, ordenada en la sentencia que les corresponda.

Se trata de ciudadanos que sufrieron delitos como abuso sexual, lesiones agravadas y violencia familiar, entre otros.

Las víctimas acreditadas corresponden a delitos del Fuero Común, y podrán recibir hasta 500 unidades de medida y actualización (UMAs), según sea la sentencia emitida a su favor.

En el caso de ofendidos en sus derechos humanos, hasta el momento no se tienen ningún registro y en su caso las compensaciones económicas serán de acuerdo a lo que la comisión de víctimas y el órgano de gobierno establezcan, tomando en cuenta la magnitud de su agravio.

La funcionaria explicó que el fondo es parte de la obligación estatal que tiene que ver con la ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos y debe conformarse por ley cada año, con el 0.014% del presupuesto de egresos del estado.

La compensación económica que va a derivar del fondo, es una de las cinco medidas que la ley obliga a implementar a favor de los agraviados, una vez que se haya comprobado los delitos en su contra y se complementa con la atención psicológica, psiquiátrica, tanatología y cubriendo las necesidades inmediatas de las víctimas.