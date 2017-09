PAN, PRD y MC firman ante INE cartas por Frente Amplio rumbo al 2018

“No permitiremos que en 2018 a los mexicanos se les condene a votar por las únicas opciones y hablamos también de aquella opción radical. A nosotros nos hermana la intención de generar un piso parejo, no nos unimos solo para ganar una elección, nos unimos para formar un gobierno de coalición que le dé certeza y rumbo a nuestro país. Sabemos que no tenemos las mismas ideas pero tenemos los mismos objetivos… No creemos en la exclusión ni en la división, ni en que un solo hombre tenga las respuestas”, dijo la líder perredista Alejandra Barrales.