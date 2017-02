Pbro. Carlos César González Cruz MISIÓN EVENGÉLICA

El cínico y su lámpara

Se decía que Diógenes “el Cínico” iba por la calle en pleno día, con la lámpara encendida, diciendo “Busco un hombre”. Y así se refería a que en realidad ninguno nos comportamos enteramente como seres humanos.

Cuando le invitaron a la lujosa mansión le advirtieron de no escupir en el suelo, acto seguido le escupió al dueño, diciendo que no había encontrado otro sitio más sucio.

Da pena y vergüenza ver cómo los seres humanos estamos llevando las relaciones humanas en la sociedad; es una tristeza ver hasta dónde está llegando la descomposición social, gobiernos mentirosos alcoholizados por el poder; jueces corruptos vendidos al mejor postor; policías aliados al crimen organizado; el perverso y ególatra espíritu de Trump encarnado en muchos de nosotros que hemos levantado muros de indiferencia, apatía y desprecio hacia nuestros hermanos menos favorecidos y los animalizados, aquellos que un día fueron humanos y su perversión los llevó a actuar como animales irracionales pues habiendo perdido toda sensibilidad, roban, secuestran y matan a sus semejantes.

El 5 de febrero, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrá su primer centenario de haber sido promulgada; hermosa Carta magna, prostituida y violada (lamentablemente) por el gobierno y el mismo pueblo de México; lo más triste es que muchos mexicanos no la conocen, nunca la han leído y por eso muchos de sus artículos son letra muerta.

Este fin de semana tendremos nuestro primer puente largo del 2017; vale la pena descansar y reflexionar; hay que hacer una pausa para reacomodar las cosas de nuestra vida; hacer las cosas que debemos de hacer y no lo que queremos hacer, decidir entre lo bueno y lo mejor, lo peor no es opción. Hacer las cosas en su momento para evitar la tiranía de lo urgente.

Diógenes, el filósofo griego se encontró con Alejandro Magno cuando este se dirigía a la India. Diógenes descansaba a la orilla del río, sobre la arena, tomando el sol desnudo. Alejandro dijo, Señor, Me gustaría hacer algo por usted. ¿Hay algo que pueda hacer?.

Diógenes dijo Si, claro, quítate porque me estás tapando el sol, esto es todo. No necesito nada más.”

Alejandro contestó: “Si volviera a nacer, le pediría a Dios que no me convierta en Alejandro de nuevo, sino que me convierta en Diógenes.

Diógenes rió y dijo ¿Quién te impide serlo ahora? ¿Adónde vas? Durante meses he visto pasar ejércitos ¿Adónde van, para qué?.

Dijo Alejandro: “Voy a la India a conquistar el mundo entero”. “¿Y después qué vas a hacer?”, preguntó Diógenes.

Alejandro dijo Después voy a descansar.

Diógenes se rió de nuevo y dijo: “Estás loco. Yo estoy descansando ahora. No he conquistado el mundo y no veo la necesidad de hacerlo. Si al final quieres descansar y relajarte ¿Por qué no lo haces ahora? Y te digo: Si no descansas ahora, nunca lo harás. Morirás. Todo el mundo se muere en medio del camino, en medio del viaje”.

Alejandro se lo agradeció y le dijo que lo recordaría, pero que ahora no podía detenerse. Alejandro cumplió su destino de conquistador, pero no le dio tiempo a descansar antes de morir.

Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto; y él será quien juzgue. Eclesiastés 12:14