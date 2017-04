Pérdidas del 70% para pescadores

Por Adriana Fernández

En Puerto Juárez, 300 pescadores han suspendido sus actividades marítimas debido al mal tiempo que prevalece en la región.

Es por ello que los hombres del mar reportan pérdidas superiores al 70%; el principal problema es que las embarcaciones no pueden zarpar cuando hay vientos mayores a los 40 kilómetros por hora.

Al respecto Filemón Flores, Pescador de Puerto Juárez, dijo que el cambio climático ha provocado transformaciones en el tiempo por lo que las variaciones ya no se saben con exactitud, en que fechas lloverá o estará soleado para poder salir a pescar.

“Cada año han ido cambiando más los tiempos, antiguamente uno predecía el tiempo como iba estar, en el mes de enero las cabañuelas nos pintaban el panorama para todo el año, pero ahorita ya no sabemos, cuando tiene que llover no llueve, pero nosotros mismos hemos cambiado eso porque no cuidamos nuestro planeta”.

INGRESOS

Al menos 300 familias de pescadores se ven afectados en sus ingresos, por lo que mientras pasa el mal tiempo y Capitanía de Puerto da las indicaciones para zarpar, se tienen que dedicar a otras labores.

La situación para los pescadores se agudiza si al mal tiempo se le suma el incremento a los combustibles que han lacerado su economía en los últimos meses.

“Es difícil dedicarse a la pesca a veces uno puede ganar 400, 500 pesos de ganancia, pero existen ocasiones como estas donde no tenemos ni para un refresco” aseveró Filemón.

Mientras tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el mal tiempo prevalecerá hasta el día de mañana.