Perfil ganador de Nelia Uc

Por Yana Hidalgo > Quequi

“Todo lo que he hecho lo he hecho con amor, con mucha sensibilidad y profesionalismo, por el amor que le tengo a mi estado, a mi municipio, a mi gente y a mi familia, es por ello que he logrado grandes satisfacciones y éxitos en la vida”, así lo aseguró la maestra en ciencias, Nelia Guadalupe Uc Sosa a un año de haber asumido la dirección general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Quintana Roo, en donde los cambios han sido muy notorios en cuanto a infraestructura y calidad educativa.

Al respecto, la también vicepresidenta de la Asociación Civil Bacalar Municipio 10, comentó: Hace un año que me toca estar al frente del servicio educativo de los Conalep y me di cuenta que existían muchos problemas con el servicio educativo, con los docentes, en infraestructura y toda una serie de problemáticas y que a través del nuevo Gobierno hemos tenido el apoyo de un 100% de ir solventando todas las necesidades”.

CARRERA DE RETOS Y ÉXITOS

La carrera de esta destacada bacalarense ha estado plagada de retos de los cuales ha enfrentado y en su mayoría ha salido con gran éxito: A lo largo de mi carrera en diferentes puestos como maestra en grupos de primaria, educación especial, secundaria, preparatoria, he estudiado una maestría para trabajar en nivel superior, me ha tocado dar una cátedra en la Uqroo y todo eso ha implementando cambios en mi persona, en mi forma de ser y de pensar.

“De igual forma he ocupado cargos dentro del ámbito del gobierno municipal como ser directora de Educación y Cultura en el municipio de Othón P. Blanco, participé como directora de la Casa de la Cultura de Bacalar he ocupado cargos dentro del Sindicato del Colegio de Bachilleres y también me tocó en el 2011 ser miembro del Concejo Ciudadano de Bacalar, que definitivamente fue un gran logro para todos los bacalarenses, porque a través de esos se pudo crear el décimo municipio y entonces Bacalar empieza a repuntar en su propio espacio y presupuesto y eso me permite como regidora de este primer Cabildo hacer muchas acciones para el bien de sus habitantes”, destacó.

MUJERES, LISTAS PARA 2018

“Un factor relevante del gobierno de Carlos Joaquín es precisamente dar esa oportunidad de paridad a las mujeres”, reconoció Nelia Uc Sosa; “cuando hablo de paridad es dar el 50% a los hombres y el 50% a las mujeres, en estos últimos días que se festejó el voto de la mujer fue muy claro y enfático el señor gobernador: yo no le otorgo el 50, les otorgo más del 50% si ellas demuestran tener la capacidad de liderazgo para asumir puesto de tomas de decisiones. Hoy por hoy la mujer de Quintana Roo esta lista y capacitada para ocupar cargos de mayor relevancia en todos los ámbitos de representación popular y de función pública.

“Justamente para hacer un buen papel ante la sociedad y por ella, estamos preparadas, certificadas profesionalmente, lo que nos abre las puertas a las mujeres en Quintana Roo para aspirar a otro tipo de puestos y desde luego como muchas mujeres aspiramos a representar a nuestros municipios en los que hemos vivido. He vivido muchos años en Bacalar, es la tierra que me dio todo: carrera, educación, familia que me ha dado todo lo que tengo, agradezco mucho a Bacalar”, manifestó.

COMPROMETIDA CON BACALAR

Tras asegurar que ella está más que lista para asumir la candidatura a la presidencia municipal de Bacalar, la maestra agregó que “desde luego toda mi vida la he dedicado al trabajo político, a servir a los ciudadanos de Bacalar y estoy trabajando en ello desde hace muchos años y aún continúo haciéndolo desde la trinchera en la que el señor gobernador quiera que nosotras las mujeres bacalarenses operemos y ahí estaremos dando lo mejor de nosotras mismas”.

“Hoy le agradezco el espacio y la oportunidad de Carlos Joaquín, de decir ahí están los puestos para las mujeres en este nuevo gabinete y ser parte de ese gabinete como directora del Conalep me hace sentir muy orgullosa y eso me da la oportunidad de demostrar mi capacidad, mi trabajo y mi liderazgo al frente del servicio educativo estatal y lo seguiremos haciendo, fortaleciendo el trabajo del gobierno del cambio”, puntualizó.

(RECUADRO)

Su Trayectoria

Profesora de primaria, educación especial, secundaria y preparatoria.

Catedrática en la Universidad de Quintana Roo.

Directora de Educación y Cultura en el municipio de Othón P. Blanco.

Directora de la Casa de la Cultura de Bacalar .

Diversos cargos el sindicato en el Colegio de Bachilleres.

Primera Concejal Regidora en el Concejo Ciudadano de Bacalar.

Vicepresidenta de la Asociación Civil Bacalar Municipio 10.

Presidenta de la Asociación Civil altruista Yantra en Bacalar.

Directora general del Conalep Quintana Roo.