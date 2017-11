Perla Tun, sin un plan de seguridad

Por Luis Roel Itzá > Quequi

Representantes de las diferentes cámaras empresariales y colegios se reunieron ayer con la presidenta municipal, Perla Tun Pech, y su director de Seguridad Pública, para hablar de la inseguridad que prevalece en la isla y la manera en la que piensan afrontarla, a lo que ella les pidió su apoyo para adquirir patrullas y contratar más gente.

Empero, cuando le piden su plan de trabajo o estrategia, simplemente se sale por la tangente de que es un tema de seguridad y no puede dar “detalles”; la mayoría de los empresarios dijeron fuera de entrevista que tienen miedo a represalias por hablar con la prensa.

La reunión solicitada por los empresarios cozumeleños al reconocer que la inseguridad en la isla va en crecimiento, se efectuó a puerta cerrada en la sala de juntas de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en donde estuvieron presentes los presidentes de cámaras empresariales y comercio, así como la alcaldesa Tun Pech, quien estuvo acompañada del director de Seguridad Pública, Raúl Sánchez Martínez, y Dora Uribe, secretaria general del Ayuntamiento.

Uno de los asistentes filtró la información de que se le solicitó a las autoridades presentes que dieran un informe real de la situación y que presentaran su plan de trabajo, a fin de que los empresarios se sumaran a su labor; sin embargo, solamente recibieron como respuesta que no existe un plan para combatir a la inseguridad que se vive en la actualidad y el trillado discurso de que es una problemática que les heredaron administraciones pasadas, pero que ya tienen identificados a los malhechores.

Sobre el plan de seguridad, se dijo que no podían dar detalles por ser un tema delicado, justamente de combate a la inseguridad; sin embargo, los empresarios insistieron en que no se están viendo los resultados de disminución de delitos, sino todo lo contrario, a lo que la alcaldesa arremetió en su contra para decirles que están exigiendo, pero no están aportando para la compra de patrullas y contratación de personal.

Cabe destacar que en el caso de la presidenta de la Canirac, María José López, al principio se le estaba negando el acceso, ya que la confundieron con una reportera, y posteriormente se le reclamó que haya vertido declaraciones a los medios de comunicación sobre lo que estaba ocurriendo en el interior de la Canaco.