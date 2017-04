Piden estacionamiento digno para el parque Las Palapas

Adriana Fernández>Quequi

Comerciantes establecidos del parque “Las Palapas” en el centro de Benito Juárez, piden a las autoridades se construya un estacionamiento digno para los miles de visitantes que acuden al lugar.

Por su parte, Leticia Arjona, comerciante establecida en el lugar, comentó, que es urgente que se edifique un estacionamiento público cercano al parque, ya que los fines de semana y los días festivos, no se puede transitar por ese lugar.

“Desde administraciones pasadas venimos pidiendo que hagan un estacionamiento, pero hasta hoy en día no lo realizan este lugar, que es emblemático en la ciudad, donde se concentran familias enteras, pero muchas veces ya no quieren venir porque no existe un lugar donde estacionarse” expresó.

En el parque de “Las Palapas” los automovilistas tienen que estacionarse en las calles aledañas al lugar, sin embargo muchas veces son infraccionados por los policías de Tránsito.

Destacó, que los fines de semana es cuando se han tenido algunos choques mínimos debido a las largas colas de carros que esperan un lugar para poder estacionarse y disfrutar de los antojitos que se comercializan en esa zona.

A este lugar llegan alrededor de 700 personas al día para apreciar el show de payasos, jugar y comer acompañado de la música y de la sana diversión del lugar.

En los próximos días aseguran los comerciantes, que realizaran una reunión para tomar acuerdos y posteriormente trasladarse al Palacio Municipal para entregar un documento de petición a las autoridades.