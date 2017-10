Piden hoteleros trabajo conjunto

Los grandes hoteleros del Caribe mexicano hicieron un llamado para apoyar al gobierno de Quintana Roo que encabeza Carlos Joaquín González, con el fin de lograr una unidad en el sector turístico entre la iniciativa privada y los políticos.

Pero también los hoteleros de Cancún tienen opiniones opuestas. En tanto el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), Carlos Gosselin Maurel, declara falta de claridad en las acciones de promoción y destino de los recursos del impuesto al hospedaje, Alejandro Zozaya Gorostiza, CEO de Apple Leisure Group, refiere su “molesta”, que se hable a nombre de “la hotelería de Cancún”, ya que su brazo hotelero AM Resorts, es el que ostenta el mayor número de habitaciones en el Caribe Mexicano, unas 20 mil.

opiniones

Con el Travel Mart, la tercera feria turística del país en importancia, a iniciar actividades formales ayer martes, el sector hotelero del destino se distancia y se enfrenta en opiniones en torno a: conocer el destino de los recursos del Impuesto al Hospedaje (IH), 30% de mil 388 millones que afirman le corresponde a la promoción, que aseguran no ven, por lo que anunciaron el inicio de una campaña propia de 10 millones de pesos.

“Ni siquiera me gusta que digan la opinión de los hoteleros, porque el más importante de la Asociación de Hoteles, el grupo que contribuye con más hoteles y reservaciones somos nosotros, y no compartimos esa propuesta. Yo me enteré por el periódico y el señor podrá hablar a nombre propio, pero no por la mayoría y no a nombre de nuestra empresa”, dijo tajante Zozaya Gorostiza. “Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar absolutamente alineados con los gobiernos federal y estatal, así como con la iniciativa privada, porque si no actuamos juntos nos va a costar mucho más trabajo resolver el problema”, apuntó al hablar de la inseguridad que motivó el warning de Estados Unidos contra Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum.

Sobre el Impuesto al Hospedaje, Zozaya aseveró que “nos encantaría tener el ciento por ciento y más, porque nunca es suficiente el dinero para promoción y publicidad para un destino tan grande y tan caro como Estados Unidos”.

Dijo que en el actual gobierno de Carlos Joaquín sí existe claridad de en dónde están los fondos y que no se utilicen en promoción no quiere decir que alguien se los haya llevado, porque se ve lo hecho en seguridad, con más vigilancia y otras acciones.

división

“En resumen: no comparto las opiniones de Gosselin porque creo que son personales”, enfatizó. Instó al sector a actuar “otra vez de manera unificada, con toda la claridad y vigilancia que estamos obteniendo de este gobierno, como no la tuvimos con el anterior. Finalmente estamos entrando en una época de transparencia.”

Por su parte, Gosselin Maurel, atribuyó el desconocimiento sobre la campaña publicitaria a la inasistencia a la Junta de Consejo del representante de AM Resorts, Robert Gerrit Noé, (quien también es vicepresidente del organismo), en dónde se acordó con 14 votos a favor la decisión de hacer las mencionadas declaraciones y tomar las acciones referidas.