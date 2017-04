Pidió Mimenza quitar demanda contra prestanombre de Borge

LAYA DEL CARMEN, MX, 25/04/2017.- El cinco de enero pasado, Carlos Antonio Mimenza Novelo, pidió una cita a la presidenta de la asociación Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, Fabiola Cortés Miranda, encuentro que se realizó ante la insistencia del entonces desconocido empresario. En los primeros segundos del encuentro Mimenza Novelo pidió a la periodista que retirara la denuncia interpuesta en contra de uno de los señalados como presuntos prestanombres de Roberto Borge Angulo, advirtiéndole que de no hacerlo, aquél interpondría una demanda en su contra, para lo cual ya había contratado un despacho “de 500 mil dólares”. Por el tono amenazante con el que inició la conversación, la también abogada decidió grabarla, la cual ahora se hace pública.

Carlos Antonio Mimenza Novelo se presentó para “abogar” por Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, quien fue señalado por la activista como presunto prestanombre de Roberto Borge Angulo, en el caso del hotel que inicialmente se llamaría “The Westin Cozumel”, mismo que será inaugurado en las próximas semanas.

Luis Alberto Sierra Sauri, junto con Edgar Méndez Montoya y Germán Gardusa Linares constituyeron el 10 de noviembre de 2011, “Desarrolladora Alme del Mar Caribe, SA de CV”, sociedad que a su vez forma parte de Isla Cabañas S.A. de C.V., empresa que compró y construyó el referido hotel de Cozumel. Edgar Méndez Montoya, también denunciado ante la PGR como presunto prestanombre de Roberto Borge Angulo, fue uno de los personajes más directamente beneficiados por el ex mandatario, pues a un mes de iniciar el sexenio de Borge Angulo, creó la empresa GD Rumega SA de CV misma que obtuvo múltiples contratos de obra pública, sin tener experiencia en el ramo, además de que algunas de las obras asignadas quedaron inconclusas. Edgar Méndez también recibió del gobernador Roberto Borge Angulo, un predio del patrimonio del estado, ubicado en Bacalar, con una superficie de 395 hectáreas, y por el que pagó solo 5.9 millones de pesos. Fue éste el personaje con el que se asoció Luis Sierra Sauri, el amigo de Carlos Mimenza.

En el audio que se presenta se escucha a Carlos Mimenza afirmar que Edgar Méndez Montoya “sí es prestanombre de Roberto Borge Angulo”, aunque defiende que “no en este negocio”, es decir, no en el hotel de Cozumel, según el dicho de Carlos Mimenza:

Carlos Mimenza: Edgar Méndez, ése sí era prestanombre de Borge, Edgar Méndez

Fabiola Cortés: ¿Edgar Méndez Montoya, sí es prestanombre de Roberto Borge?

Carlos Mimenza: Edgar Méndez manejaba dinero de Beto Borge…en otros asuntos. En este asunto específicamente te lo voy a comprar (sic), a comprobar, no hay un peso de Roberto Borge.

FC: ¿De Edgar Méndez, sí?

Carlos Mimenza: Ni siquiera de Edgar Méndez. Edgar Méndez y Luis Sierra sacan un préstamo de 54 millones para liquidar al Meliá, al 50 por ciento, aquí están los créditos, son dos créditos, aperturas de créditos, son por 70 millones los sacaron, son dos créditos que suman 70 millones, está todo documentado, está todo notariado, (…) aquí te estoy comprobando que el dinero no vino de ningún político, Luis tiene todos los créditos documentados, va a responder (…)

En el audio Mimenza Novelo hace mención de algunos documentos, varios de los cuales ya estaban en poder de Cortés Miranda y fueron aportados como pruebas en la demanda presentada ante la PGR el 28 de noviembre.

En otra parte del audio, Mimenza Novelo hace referencia a la relación cercana entre “Carlos” (Joaquín González) y Luis Sierra Sauri, de quien dice “está encabronado” porque “pensaba” que detrás de la denuncia en su contra estaba el actual gobernador de Quintana Roo:

Carlos Mimenza: “(…) Obviamente (Luis Sierra) está encabronado porque lo embarraron en los medios de comunicación y todo, y en teoría él es muy amigo de Carlos (Joaquín González), él pensó que esto venía directo de Carlos, y me dice: puta es amigo de mi familia, cómo se atreve a hacerme esto, ni siquiera se levantó la molestia (sic) de llamarme por teléfono y de preguntarme”.

Como se escucha, Mimenza Novelo pide a la periodista retirar la denuncia y evitarse un pleito más largo:

Carlos Mimenza: “¿Qué te ofrezco yo?. Yo lo que te estoy pidiendo a título personal es que después de que lo analices y veas tú que no hay manera de ganar esta demanda, y te evites a ir a un pleito más largo que te puede rebotar de peor manera, que retires esa demanda por Luis (Sierra Sauri); porque yo tengo intereses con Luis, te estoy siendo muy honestamente (sic), a mí me interesa ayudar a Luis, no tengo ningún interés ni con la otra persona (Edgar Méndez Montoya) ni con los González (Angulo). A cambio de puedo dar información, mucha información…

Luis Sierra, “donador” de Carlos Mimenza

En los días posteriores al encuentro, Carlos Mimenza envió una serie de mensajes, vía waths app, en uno de éstos dice a la periodista que si ésta accede a retirar la demanda en contra de Luis Sierra Sauri, el empresario yucateco recompensaría a Mimenza Novelo donándole el 50 por ciento del dinero que usaría para demandar a Cortés Miranda, el cual destinaría ‘para crear un programa dirigido a jóvenes para concientizarlos sobre el consumo de drogas’. Según la plática sostenida, Mimenza Novelo aseguró que Luis Sierra contrataría “un despacho de 500 mil dólares” para demandar a la presidenta de Somos Tus Ojos, por lo que de haber logrado su encomienda, Carlos Mimenza habría recibido 250 mil dólares de Luis Sierra Sauri…

El nueve de enero de dos mil diecisiete, Carlos Mimenza envió diversos mensajes al teléfono celular de Cortés Miranda.

Un primer mensaje enviado por Carlos Antonio Mimenza Novelo a las 6:14 horas dice lo siguiente:

“Espero que logres depositar algo de tu confianza en mí. Quiero ayudarte, pero sería más fácil si dejaras recibir la ayuda. Porque juntos siempre será más fácil.”

A las 7:44 horas Cortés Miranda respondió lo siguiente:

“Buen día, no he terminado de revisar los papeles, el martes en la tarde estaré en posibilidad de comentarte mi conclusión”.

A las 7:47 horas, Carlos Antonio Mimenza Novelo escribió:

“Ayúdame con este tema por favor. Me ayudarías muchísimo si me das una respuesta hoy en la noche. O mañana antes de las 8 am. A las 9 am del martes es mi tiempo límite. Después de esa hora, ya no va a ser importante. De verdad. Ojalá y puedas ayudarme solo dándome una respuesta. No estoy pidiendo que sea a favor o en contra. Solo que me digas tu disposición. Gracias”.

A las 19:52 horas Cortés Miranda escribió:

“Buenas noches, revisé los documentos, y salvo el contrato de crédito, los demás los conozco. No creo que sea elemento suficiente para retirar la denuncia.”

A las 20:02 horas Carlos Antonio Mimenza Novelo escribió:

“Yo te ofrezco colaboración total e información sobre muchos casos más sólidos. Mi palabra de por medio. Básicamente lo que te estoy pidiendo es que deposites la confianza en mi persona, y me creas cuando TE DIGO QUE LUIS SIERRA NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER CON EL DINERO DE BORGE EN ESTE DESARROLLO. NO PUEDO HABLAR SOBRE LOS DEMÁS. PERO SI SOBRE ESTE DESARROLLO. Y LO QUE TE ESTOY SOLICITANDO A TÍTULO PERSONAL ES QUE RETIRES LA DEMANDA. Puedes apoyarme con eso. Solo necesito un sí. O un no. Para mí es importante, por qué a cambio Luis va a aportar el 50% de la cantidad que invertiría en abogados, a un programa de seguridad y de concientización sobre el consumo de drogas en los jóvenes . Yo personalmente voy a dirigir esos programas. Créeme que si no me constara que es dinero limpio, no estaría pidiéndote ese favor. Tú tienes la última palabra. Solo te pido que me contestes del día de hoy. Aceptaré tu respuesta y te prometo no insistir.”

El 10 de enero a las 8:05 horas, Carlos Antonio Mimenza Novelo escribió:

“Buenos días. Solo para saber qué decisión has tomado.”

A las 8:26 Cortés Miranda escribió:

“Esto te dije ayer: Buenas noches, revisé los documentos, y salvo el contrato de crédito, los demás los conozco. No creo que sea elemento suficiente para retirar la denuncia.”

A las 8:28 horas, Carlos Antonio Mimenza Novelo escribió:

“Ok. No comparto tu opinión. Pero la acepto y la respeto”.

Como parte de la ampliación de la denuncia presentada el 23 de enero pasado, a la PGR se le solicitó citar a declarar al señor Carlos Mimenza Novelo por haber requerido a la periodista desistirse de su denuncia, y por las aseveraciones que dejan ver que Mimenza Novelo posee información de los denunciados y del mismo Luis Sierra como se desprende de su afirmación cuando dice que Edgar Méndez sí era prestanombre de Roberto Borge y manejaba dinero de éste, y cuando dice “Te digo que Luis Sierra no tiene absolutamente nada que ver con el dinero de Borge en este desarrollo. No puedo hablar sobre los demás. Pero sí sobre este desarrollo.”, ya que de esta aseveración se presume que existen otros negocios entre Luis Sierra Sauri y el ex gobernador Roberto Borge Angulo.

La denuncia contra Luis Sierra Sauri, que Carlos Mimenza “pidió” retirar

La denuncia que Carlos Mimenza pidió retirar a Cortés Miranda se presentó ante la PGR el 28 de noviembre del año pasado, como parte de un amplio escrito en el que se señalaron a diversas personas por diferentes hechos, entre los que se encuentran Luis Sierra Sauri, Edgar Méndez Montoya, Juan González Angulo, Raúl Omar González Angulo, (éstos dos tíos del senador Félix González Canto), Roberto Marroquín Sámano, Germán Gardusa Linares y Noemí Rodríguez Ramos, todos relacionados con la compra del predio costero en Cozumel donde se construyó el hotel que se prevé sea inaugurado la última semana de mayo.

Entre las pruebas que se entregaron a la PGR se encuentra la copia simple del Acta Constitutiva de Isla Cabañas, S.A. de C.V., sociedad integrada por Desarrolladora Alme del Mar Caribe, SA de CV, (que tiene como socios a Luis Sierra Sauri y a Edgar Manuel Méndez Montoya); participan también los tíos del senador Félix González: Juan y Raúl Omar ambos de apellido González Angulo, Roberto Marroquín Sámano, Germán Gardusa Linares y Noemí Rodríguez Ramos.

También se entregó a la PGR, copia simple de la Escritura Pública relacionada con el contrato de compraventa del terreno de 15 mil 772 metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 4.8 de la carreta costera sur en Cozumel, del que parte de su superficie se utilizó para la construcción del hotel de Cozumel, anunciado inicialmente, como The Westing Cozumel, el 10 de julio de 2014, cuando Roberto Borge Angulo colocó la primera piedra del mismo, acto al que acudió el propio Luis Sierra Sauri, y como parte del público, el padre del ex Gobernador, Roberto Borge Martín.

Como datos de prueba, igualmente se proporcionaron a la PGR datos fiscales de Luis Sierra Sauri, Edgar Méndez Montoya y Juan González Angulo, con los que se demuestra que éstos carecían de recursos de la cuantía que se requieren para comprar un terreno costero y construir un hotel.

El 23 de enero pasado, se realizó una ampliación del escrito inicial, en la que se denunció la “petición” hecha por Carlos Mimenza, se le señaló ante la PGR por tener información sobre los denunciados, y se le pidió a la dependencia que lo citara en virtud de los datos que posee y de la relación que tiene con unos de los denunciados, en este caso, Luis Sierra Sauri; asimismo, se presentaron a la dependencia algunos de los documentos proporcionados por Mimenza Novelo a la representante de Somos Tus Ojos, para que sean tomados en cuenta en el sentido de que no se acredita con los mismos la licitud de la inversión pues con dichos documentos no se justifica el monto estimado para la construcción del referido hotel de Cozumel.

¿Quién es Luis Alberto Sierra Sauri, el gran amigo de Carlos Mimenza?

Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sierra Sauri, fue uno de los principales beneficiarios de predios del patrimonio de Quintana Roo en la administración de Félix González Canto, época en la que también “floreció” el empresario Carlos Mimenza Novelo.

Luis Sierra Sauri se asoció con conocidos empresarios yucatecos para adquirir predios baratos del patrimonio de Quintana Roo y construir desarrollos inmobiliarios. Entre sus socios y amigos están Eloy José Cáceres Wejebe y Rodrigo Montalvo Vales, ambos jóvenes, igual que Luis Sierra, segunda generación de empresarios yucatecos que despuntaron en el negocio inmobiliario gracias al “apoyo” y complicidad de ex gobernadores como Joaquín Hendrics Díaz, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Muestra de esta complicidad, es un predio de 94 mil metros cuadrados, que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) entregó el 23 de noviembre de 2007 a Inversiones y Desarrollos S.A. de C.V. por 8 millones 490 mil pesos, y sobre el cual, el 16 de enero de 2012, BBVA Bancomer otorgó un crédito por 62 millones 539 mil 400 pesos, a Desarrollos SIMCA S.A. de C.V., quedando en garantía el terreno de 94 mil metros cuadrados, y como garantes hipotecarios Inversiones y Desarrollos S.A. de C.V., representada por Eloy José Cáceres Wejebe, hijo de Eloy Cáceres Delgado, y Rodrigo Montalvo Vales, hijo de Jorge Montalvo Ferráez; y como deudor solidario Luis Alberto Sierra Sauri.

El predio de 94 mil metros cuadrados con el que se beneficiaron los jóvenes “emprendedores” se ubica en la avenida Chemuyil entre Mayapan y Tecnológico, en Playa del Carmen, y sobre éste se construyó el Fraccionamiento Real del Sol.

Una característica de los “amigos” beneficiados con predios del IPAE es que éstos no únicamente compraban a precios de “oportunidad”, sino que tenían información privilegiada sobre el desarrollo y trazo urbano de la ciudad, la ubicación de las avenidas principales y el próximo crecimiento. De allí la alta plusvalía de los terrenos que adquirían a precios “módicos”.

La probada amistad entre los hijos de los empresarios inmobiliarios y la ex Gobernadora priista de Yucatán, los mantiene unidos en diversas sociedades como Operadora Wok to Walk S.A. de C.V., en la que participan otra vez Luis Alberto Sierra Sauri, Eloy José Cáceres Wejebe, Rodrigo Montalvo Vales, además de Eduardo José Medina García.

Otra empresa de la segunda generación de jóvenes inmobiliarios es “Cooperativa Inmobiliaria Monca S.C. de R.L. de C.V.”, en la que se asociaron Luis Alberto Sierra Sauri, Eloy José Cáceres Wejebe, Rodrigo Montalvo Vales, Luis Alberto Montalvo Millet y el hermano de la ex Gobernadora yucateca: Alberto Sauri Riancho.

Carlos Mimenza, el otro socio…

Entre las empresas de Carlos Antonio Mimenza Novelo se encuentra FEDE Construcciones SA de CV, la cual se constituyó en Mérida Yucatán, en la Notaría 59, el 28 de marzo de 2011; esta sociedad mercantil la integran el propio Mimenza e Inversiones Turísticas Anglomexicanas S.A. de C.V.

Aquí radica uno de los puntos más interesantes de la estrecha relación entre Carlos Mimenza, Luis Sierra Sauri y los empresarios yucatecos, la llamada “casta divina”.

Inversiones Turísticas Anglomexicanas SA de CV se constituyó el 23 de febrero de 1999 ante la notaría 69 de Mérida Yucatán, con tres socios: Carlos Antonio Vales Ochoa, Hispanoamericana de Inversiones S.A. de C.V. y Muebles e Inmuebles Corporativos S.A. de C.V.

Muebles e Inmuebles Corporativos S.A. de C.V. está integrada por Luis Alberto Montalvo Ferráez, la esposa de éste Martha Elena Millet Molina, Graciela Claudina Vales Cámara, (esposa de Jorge Montalvo Ferráez) y Raúl Montalvo Escamilla.

Carlos Antonio Vales Ochoa es familiar de Graciela Claudina Vales, y representó al referido grupo de empresarios inmobiliarios en el proceso judicial en torno al hotel Coco Beach, en Playa del Carmen.

Hispanoamericana de Inversiones S.A. de C.V. está integrada por el español Luis Lucas Fernández Alonso y la empresa Pacific Euity Holdings LTD, representada por el propio Fernández Alonso.

Inversiones Turísticas Anglomexicanas S.A. de C.V. con premio mayor, en el sexenio de Félix González Canto

Inversiones Turísticas Anglomexicanas S.A. de C.V., que en el 2011 se asoció con Carlos Mimenza Novelo, a través de FEDE Construcciones S.A. de C.V., recibió durante el sexenio de Félix González Canto uno de los predios de más alta plusvalía de Playa del Carmen; la operación dibuja con claridad el negocio inmobiliario que tejió el ex gobernador Félix González Canto, bien aprendido de su antecesor, Joaquín Hendrics Díaz, y que continuó Roberto Borge Angulo, de la mano de empresarios inmobiliarios que “florecieron” en complicidad con estos mandatarios priistas.

De acuerdo al folio registral 44746, el 16 de mayo de 2006, el IPAE, estando al frente Francisco Garibay, operador de Joaquín Hendrics Díaz, “vendió” a Inversiones Turísticas Anglo Mexicanas S.A. de C.V. un predio de 9,288 metros cuadrados ubicado en la zona turística de Playa del Carmen, entre la calle 15 y 20, por un precio de 7 millones 895 mil 165 pesos, incluso más barato de su valor catastral fijado en 9 millones 288 mil 370 pesos, exentándosele además del pago de derechos de inscripción.

El 16 de junio de 2006, esto es, exactamente un mes después de que el IPAE le entregó el lote turístico a Inversiones Turísticas Anglo Mexicanas S.A. de C.V., representada por Eloy José Cáceres Delgado, esta empresa vendió el terreno a Tenth Avenue Holdings S.A. de C.V., representado por Marcos Shamosh Levy, a un precio de 44 millones 971 mil 610 pesos…

Es decir, el grupo de empresarios yucatecos amigos del ex gobernador Félix González Canto, obtuvo en un mes una ganancia de 37 millones 076 mil 445 pesos, gracias al patrimonio del estado de Quintana Roo.

(Somos Tus Ojos)