Pleito por ingreso de más urvans en el transporte

Por Adriana Fernández

Operadores del Transporte Te­rrestre Estatal (TTE), de la ruta Rancho Viejo levantaron el plantón que tenían al poniente de la ciudad luego de que los concesionarios pretendían in­gresar a tres unidades más tipo Urvan a la ruta lo que aseguran es una sobresaturación.

Jorge, chofer de la ruta rancho viejo, aseguró que con las 26 uni­dades que cuenta la ruta son sufi­cientes y si persiste la insistencia por parte de los concesionarios para ingresar unidades, la mai­festacion ya no será de un día si no se irán a paro indefinido.

“El conflicto es internó la verdad nos molesta que quieran venir a meter más combis no es justo, los que estamos fijos en la ruta no vamos a permitir que ingresen mas unidades, aunado al incremento de gasiolina nos quieren venir a amolar más en nuestra economia no se vale”.

Cuando llegan las dos de la tar­de en la parada de rancho viejo se observa una fila interminable de urvans que se pelean por poder salir del lugar en busca de pasaje, ya que tienen 35 minutos para re­correr la ruta completa.

Asegurarón, que cuando exis­te una saturacion de ruta se ge­nera que todos los choferes del volante se peleen por el pasaje y se provoquen accidentes. Ope­radores dijeron que por cada turno se les entrega a los patro­nes una cuota de mil 300 pesos, más 400 pesos de gasolina. Jor­ge, aseveró que ayer se levantó el plantón por decisión unanime, pero con la condicion de que si insisten en meter más unidades irán a paro indefinido.