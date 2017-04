TO-39136. CIUDAD DE MEXICO. FEBRERO 14. Estreno a Prensa de la Obra Aventurera, Auditorio Blackberry. (Photo by Luis Ortiz/Clasos).

Pone en su lugar a cantante

CIUDAD DE MÉXICO

Por Agencias

Maribel Guardia, se puso furiosa al grado de llamar “cobarde” a la cantante Graciela Beltrán, por haber revelado el cortejo amoroso que sostuvo con Joan Sebastian, después de muerto.

Hace unos días la llamada “Reina del pueblo”, Graciela Beltrán, dio a conocer que el fallecido Joan Sebastian, le propuso matrimonio.

“Todos los días me enamoraba Joan, pero nunca caí. Pero yo tenía 16 años, y todavía hasta los 23. Me ofreció matrimonio cuando se divorció”.

LO LAMENTA

Ante sus palabras, quien fuera uno de los grandes amores de Joan, Maribel Guardia, lamentó la cobardía de Graciela Beltrán quien esperó hasta la muerte del “Poeta del pueblo” para acusarle públicamente.

“Pero pienso, Graciela, ¿por qué no hablaste de eso cuando Joan estaba vivo?, ¿por qué no lo dijiste en su cara en la televisión?, ¿qué caso tiene que lo digas ahora que está muerto?, él no se puede defender Graciela”.

A Joan Sebastián le sobraban mujeres, pues muchas de sus admiradoras hacían todo con tal de estar más cerca de su ídolo y llevarse algo más que un autógrafo, recuerda Maribel Guardia.