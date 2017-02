Por German Gallegos Cruz YA TENEMOS PLAN.

Atento recado a quienes deciden el destino de los demás.

¿Seré mal pensado? Ayer me hice el propósito de pensar positivamente. Escuché por radio, en voz del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, su Plan Estatal de Desarrollo y me puse a pensar con mucho optimismo, que ahora sí tenemos rumbo. Ahora ya sabemos hacia dónde se dirige Quintana Roo. Desde el 25 de septiembre del año pasado, hacía falta saber los cómos y los cuándos. Al presentar su Plan Estatal de Desarrollo, sustentado en cinco ejes rectores, hace un compromiso que no podrá eludir, ni pretextar no cumplir, por mala suerte o factores externos. Tengo que pensar positivamente, porque el gobernador se comprometió a desarrollar y diversificar la economía, con oportunidades para todos. Qué bueno que no habrá exclusión de nadie, o beneficio solo para socios y amigos, como antes. ¿Cómo no recordar los negocios oscuros, que amontonaron recursos económicos cuantiosos para un puñado de “cuates” y familiares de la administración pasada. Qué bueno que de aquí en adelante se le diga adiós a la impunidad. Sin embargo, seguimos esperando se apliquen las sanciones correspondientes a quienes saquearon el tesoro estatal. Desde cuándo anhelamos que haya gobernabilidad, seguridad y se instale de una vez por todas el estado de derecho. La seguridad es punto medular para el desarrollo de la sociedad, no podemos vivir con el miedo a cuestas, no queremos saber de otras balaceras en zonas urbanas o turísticas, no podemos lograr productividad en un ambiente de temor permanente. ¿Cómo justificar la muerte violenta de un visitante? -de un turista pues- Por este renglón del Plan Estatal de Desarrollo, me pongo de pie. Obviamente espero resultados. Y respecto al prometido estado de derecho, hay aplausos también. ¿Se imaginan vivir con el Jesús en la boca, por el temor de sufrir despojo de bienes, por capricho y ambición del mandamás estatal, como recientemente sucedió en Tulum? También vale la pena anotar los abusos y la indolencia del Poder Judicial, para con los reclusos que pueblan las cárceles del Estado. Que esperanzador es saber, que ya no seremos víctimas del abuso de poder de algún alto funcionario gubernamental. Gobierno moderno, confiable y cercano a la gente. Me congratula la noticia, que el gobernador y su primer gabinete, oirá de viva voz la queja ciudadana. Me imagino que en este cuarto eje, se contempla atender a cualquier ciudadano que tenga necesidad de llegar hasta el más alto funcionario estatal, a tratar asuntos que le estén afectando. Aspiro a que se termine con las vallas intimidatorias de “guaruras” perdona vidas, que espantan, hasta el sueño de la siguiente noche. Con fe y esperanza le tomo la palabra al gobernador. No necesitaremos oír del secretario particular: Déjeme checar la agenda, y luego le avisamos. Desarrollo social y combate a la desigualdad. Este es un tema por demás importante. El caldo de cultivo de la delincuencia, es precisamente la desigualdad social. En este punto hay que poner el acento. Cuando se habla de desigualdad, se habla también de iniquidad. No se trata de despojar a los que tienen, para entregarle lo despojado a los que no tienen. Se trata de atemperar las ambiciones de quienes disfrutan recursos económicos en exceso, sobre todo, en el servicio público. Si de entrada se logra moderación en los gastos de la clase política; ya empezamos a ver resultados de esta importante propuesta del Plan Estatal de Desarrollo. Si los privilegios se mantienen o van en aumento, sobre todo de los diputados del Congreso local, entonces volveré a pensar mal. Crecimiento ordenado, con sustentabilidad ambiental. Otra propuesta de maravilla. Desde el nacimiento como estado libre y soberano, Quintana Roo, ha sido víctima de los abusos de los desarrolladores de vivienda y hoteles, han devastado cantidad ingente de selva, mangles y dunas, amén, de la gran cantidad de fauna silvestre, desde luego, con la complicidad gubernamental. Qué bueno que ya no tendremos ni un “tajamar” mas. La naturaleza cobra sus facturas, veo en los medios informativos que las playas de Cancún y Playa del Carmen se quedan sin arena. ¿Por qué será? Los hoteleros y el gobierno intentan remediar el daño, con arenita que le roban a Cozumel. Pero más tardan en ponerla, y el mar se la vuelve a “comer”…destruyeron las dunas naturales los ambiciosos.

¿GABINETE COMPROMETIDO?

Ningún servidor público estatal tiene derecho a fingir “que la virgen le habla”, ahora la ciudadanía cuenta entre sus haberes, una guía que el propio gobernador pone a disposición de los quintanarroenses. Si por negligencia, incapacidad o abulia, no se sigue la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, los ciudadanos tenemos base o sustento con qué reclamar la parálisis o retroceso del plan. Espero sintamos el respeto y la cortesía de los servidores públicos. Este será un signo inequívoco del cambio que nos prometió el candidato Carlos Joaquín González, ¿recuerdan? Si veo abuso y detecto corrupción, entonces, iré en busca del gobernador, para decirle que su gabinete le está fallando, que su Plan Estatal de Desarrollo, alguien o algunos lo están saboteando. Nos queda un buen tramo para esperar resultados. Por lo pronto, tengo motivos para pensar positivamente. Se esfumaron mis malos pensamientos, por ahora,