Por ‘racismo’ le prohíben la entrada a China

Los Ángeles

Agencias Quequi

Hace unos meses, Gigi Hadid dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que fue elegida para desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show en Shangai, sin embargo, la modelo acaba de publicar en Twitter que desgraciadamente no podrá desfilar.

A tan sólo unos días del desfile, el hashtag #GigiGetOutChina tomó fuerza en redes sociales y ocasionó que Gigi se quedara fuera del gran evento. Esto se debe al video que hace unos meses compartió en Twitter su hermana Bella Hadid en el que ella aparece “burlándose” de un Buddha. Dicha grabación se volvió viral y, ahora, ocasionó que China le niegue la visa para que poder ingresar al país.

La modelo compartió la lamentable noticia en un post de Twitter hace unas horas en donde escribió: “Estoy molesta por no poder ir a China este año. ¡Amo a mi familia de VS y estaré con todas mis chicas en espíritu! No puedo esperar para sintonizar y ver el hermoso espectáculo. ¡y ya no puedo esperar a que se realice el show del próximo año! 🙂 X”.

Gigi no es la única que no podrá desfilar por no tener visa, a la lista se suman los ángeles Kate Grigorieva, Irina Sharipova, Julia Belyakova, Dasha Khlystun y Mayowa.