Prevalece lealtad a AMLO

CIUDA

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es el hombre “con más autoridad moral en el país para dirigirlo”, aseguró este viernes el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.

Adelantó que por congruencia “es probable que me quede en Morena”, porque aun sin un cargo o un puesto, lo que importa es “cómo caminamos juntos para derrocar el status quo, el régimen político, este que nos tiene postrados a miles de mexicanos”.

En entrevista con el programa televisivo Despierta con Loret, Monreal habló sobre su futuro político y sostuvo que le pesaron más los principios y la congruencia, y “aunque no se tenga cargo ni puesto, es probable que me quede en Morena, no voy a contender, porque además ya está muy avanzado todos los procesos en los otros partidos”.

DESIGUALDAD

El jefe delegacional manifestó que prefiere “ponerse del lado de aquellos que estamos en contra del status quo”, en contra de la corrupción y la desigualdad.

En este momento, añadió, hay que definirse “y no puedes tardarte tanto”. Y explicó que el próximo domingo 20 o antes anunciará en definitiva “lo que ahora ya te estoy previamente señalando”.

Sobre el diálogo con el tabasqueño, admitió que “sí se presentaron ciertos ofrecimientos”, además de que, dijo, se trató de “una reunión franca, un diálogo sincero”.