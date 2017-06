A finales de abril, una manta con amenazas contra Andrés Manuel López Obrador, en el Estado de México. Luego, volantes falsos que alertan de balaceras. Y ahora, a unas horas de los comicios en la entidad, la sede del partido en Tlalnepantla fue víctima de un ataque: pusieron cabezas ensangrentadas de cerdos acompañadas de cruces.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- Individuos no identificados lanzaron hoy, a horas de las elecciones en el Estado de México, cabezas de cerdo ensangrentadas y cruces a las puertas de la sede del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tlanepantla, denunciaron miembros de esa agrupación política.

La aparición de estas amenazas se da después de que aparecieran volantes apócrifos, con el logo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en el se advierten de supuestas balaceras para mañana durante el día de la votación, ni la autoridad electoral ni el Gobierno de Eruviel Ávila se han pronunciado al respecto.

Ayer, grupo Anonymous difundió un video en el que aparece el coordinador de campaña de Alfredo del Mazo Maza, Ernesto Nemer, alentando a su equipo a “romperle la madre a cualquiera que se se oponga al régimen priista”.

“Con mucho ánimo, eh. ¡Fuerte y con todo!”, dice Nemer al inicio de la grabación, en la que él aparece en primer plano.

Con aplausos, que el mismo Nemer alentó, y al unísono de “¡Fuerte y con todo!”, el equipo de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno del Estado de México expresó su apoyo. “Le vamos a romper la madre a cualquiera que se ponga o se oponga al régimen priista”, se escucha en el segundo 22.

Y ayer también, volantes falsos con logo del IEEM fueron distribuidos masivamente en el Estado de México, donde se llevarán a cabo elecciones históricas este domingo.

Los volantes alertan de supuesta violencia y balaceras. Se desconoce hasta el momento cuántos han sido distribuidos ya y en dónde. Tampoco hay una declaración oficial de las autoridades.

La propaganda apócrifa intenta que la gente no salga a votar o, si sale, que regrese a sus casas. Ricardo Moreno, representante de Morena ante el IEEM, aseguró a SinEmbargo que esos impresos no son del órgano electoral, que son apócrifos, y que con ellos sólo se pretende infundir el miedo para no salir a votar.

Los partidos de oposición, sobre todo el Acción Nacional (PAN ) y Morena alertaron durante la campaña que el Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno estatal estaban promoviendo el miedo para que la gente no vaya a votar el próximo 4 de junio.

De acuerdo con la lógica de la oposición, la estructura priista puede garantizar que, con una votación baja, su candidato quede como triunfador. Pero si la gente vence en el miedo y acude a las urnas, es probable que el partido gobernante pierda las elecciones.

Por eso al PRI y al Gobierno de Eruviel Ávila Villegas les interesa generar una sensación de inseguridad para el próximo domingo, dijeron los partidos de oposición durante todos el tiempo que duró la campaña.

En un volante que se le está haciendo llegar a los mexiquenses, con el logo del IEEM en la parte superior izquierda, se dan “instrucciones para actuar en caso de ataques en la jornada electoral del 4 de junio de 2017”.

El sábado 29 de abril, dos mantas aparecieron en los municipios de Acolman y Chimalhuacán, en el Edomex, amenazando a Andrés Manuel López Obrador. Un hecho que sienta un precedente de cara a las elecciones estatales y presidenciales que se acercan.

“El clima de violencia e inseguridad que se vive en el Edomex se presta para cualquier tropelía y tratar de verse impune. No habría que tomar estos asuntos a la ligera”, dijo Osmar León Aquino, fundador de México Suma, quien seguido por años la vida pública en el Edomex.

La Comisión Estatal de Seguridad ha señalado que antes de la amenaza el supuesto grupo criminal “Familia Unida” era desconocido.

“AMLO en el estado ya te cargo la verga porque ni tu ni el puto de tu compadre Felipe el Ojos de tlauac (sic) no entran a la Verga”, reza una de las mantas.

Nunca se supo quiénes o quién puso la manta.

Andrés Manuel López Obrador culpó, durante un mitin en el Edomex, al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de estar detrás de la amenaza a su integridad física.

“¿Saben quiénes son los de La Familia Unida? Los de la mafia del poder. Desde Acolman les decimos que nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Vamos a seguir adelante. Sus videos, todas esas porquerías que hacen y que fraguan, se traman desde Los Pinos porque el jefe de la mafia del poder es [Enrique] Peña Nieto; y el operador de la Familia Unida, el fontanero, el que hace el trabajo sucio, es [Miguel Angel] Osorio Chong, el Secretario de Gobernación”, dijo a los simpatizantes.

Delfina Gómez, candidata por Morena, secundó al líder de Morena en este señalamiento. Sin embargo, en tanto que la Fiscalía del Estado de México no encuentre a los responsables de las mantas, las suposiciones de los autores materiales e intelectuales son amplias, opinó Cortez. Incluso, no descartó la autoamenaza.

