Acusan productores a funcionarios corruptos

Por Daniel Cahuich

Kantunilkín, Lázaro Cárdenas

Productores de tomate y chile habanero de la comunidad de San Ángel, se presentaron ante la agencia del Ministerio Público de Kantunilkín, para denunciar el hostigamiento y amenazas de los ex regidores del PRD, Juan Diego Maglah y del PT, Javier Razo Trigueros, quienes pretenden que les paguen por derecho de gestión, de los proyectos autorizados por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), pero desafortunadamente no les tomaron su demanda ya que no hay hechos comprobables de delito.

HOSTIGAMIENTO

Jose Ignacio Moo Caamal, integrante de un grupo de productores, mencionaron que en días pasados les autorizaron 250 mil pesos para cultivo de chile y tomate, pero hoy están siendo hostigados por los ex regidores, quienes piden 25 mil pesos por proyecto, 33 mil para compra de facturas y 75 mil para una supuesta asociación civil.

Los trabajadores del campo, se negaron a darles ese dinero a los funcionarios y por ese motivo, hoy los hostigan y por consiguiente temen por sus vidas, ya que aseguran que incluso han recibido amenazas por parte de dichos ex consejales.