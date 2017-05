Profanó la conejita de Playboy Jaylene Cook el monte Taranaki al posar desnuda, acusa pueblo maorí, en Nueva Zelanda

“¡Lo conseguimos! ¡Ha sido, de lejos, la cosa más difícil que he hecho nunca!”. Con esta alegría presentaba en Instagram su última foto la modelo Jaylene Cook, coronando la cima del monte Taranaki, en Nueva Zelanda. “Dos minutos después de salir del parking ya estaba dolorida, sudando y deseando regresar”, contaba Cook de su ascenso a la cumbre sagrada para los maoríes. Pero no ha sido su gesta deportiva la que ha convertido en viral su recuerdo neozelandés, sino su indumentaria. Porque en la imagen, Cook aparece vestida solamente con unas zapatillas, unos guantes y un gorro de lana.

El atrevimiento ha encontrado grandes alabanzas de parte de los más de 300.000 seguidores de la modelo, que ya están, por otro lado, bastante acostumbrados a verla ligera de ropa. Pero lejos de las felicitaciones y los piropos, su imagen ha encontrado la oposición de todo el pueblo maorí, para el que la cima del volcán Taranaki es sagrada. “Es como si alguien entrara en la Basílica de San Pedro del Vaticano y se hiciera una foto desnudo”, explica Dennis Ngawhare, portavoz de la etnia, a la BBC.

Para los maoríes, el comportamiento de Cook es un insulto a su cultura. “Es un lugar sagrado y esto es simplemente inapropiado”, alegan. El volcán es la tierra en la que se encuentran enterrados los ancestros de los maoríes; incluso la montaña, en sí misma, es considerada un antepasado para este pueblo. Desde que Nueva Zelanda fuera colonizada por los británicos, en 1840, los maoríes han tenido poco que decir respecto a su monte sagrado, y hoy son muchos los turistas que suben a su cima.

De hecho, la modelo Playboy agradece el apoyo en su post a su patrocinador, que no es otro que un agente turístico local. “Nosotros sólo pedimos respeto”, asegura el portavoz tribal, “Esto es sólo un ejemplo más, y muy ofensivo, de cómo hay gente que, obviamente, no sabe cómo comportarse en un lugar como éste”. Ella, en cambio, considera que su provocación no tiene nada de ofensivo. Todo un choque cultural en un lugar con vistas privilegiadas.

(El Mundo)