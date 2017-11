Prohibida la derrota

Tijuana, BC

Por Agencias Quequi

No sólo ganar, también agradar y complacer a su gente de Tijuana. Ese es el objetivo de Luis Nery en su pelea de mañana sábado ante el peligroso filipino Arthur “King” Villanueva, encabezando una función a disputarse en el estadio “Gasmart”, con transmisión de Azteca 7.

“Pantera” Nery (24-0-0, 18 KO’s) se presentará en casa convertido en campeón de peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y arriesgará su calidad de invicto ante el “King” Villanueva (31-2-0, 17 KO’s), en una contienda que, se espera, resulte de mucha acción y constantes intercambios de golpes en la combinación México Vs. Filipinas, y el tijuanense sabe que no puede darse el lujo de perder.

Ayer jueves se realizó la conferencia de prensa final que se realizó en las instalaciones del “Gasmart”, donde estuvieron los boxeadores Abner López, Sandra Robles, Elvis Torres y Antonio Lozada Jr., además los protagonistas de la gran gala de boxeo: Luis Nery y Arthur Villanueva.

Nery dijo que realizó una preparación tan exigente como cuando le disputó el campeonato mundial a Shinsuke Yamanaka el pasado mes de agosto en Japón, pues quiere ofrecer una gran pelea y ganar.

“Yo pedí un rival de primer nivel y se me concedió, mi equipo de trabajo y yo hemos hecho una gran preparación, me siento muy rápido y fuerte, y quiero darle a mi gente de Tijuana una gran exhibición para agradecerle todo el apoyo que me ha brindado, y que sepa que hay ‘Pantera’ para rato”, señaló Nery, quien hace dos días el Consejo Mundial de Boxeo lo exoneró de cualquier duda de dopaje y lo mantuvo como campeón mundial.

Por su parte, Villanueva dijo que vencer a un campeón mundial es siempre un orgullo y una gran motivación, y aunque esta contienda no será titular, sabe que un triunfo sobre Nery lo pondría en el primer lugar en la lista de espera para recibir una oportunidad.

“Nery es el campeón y para ser campeón hay que ganarle a los mejores. Él es fuerte, lanza muchos golpes, nunca para, pero lo he estudiado y será una gran pelea y obtendré el triunfo para que el CMB me nombre retador oficial y disputar la corona en la siguiente oportunidad disponible”, dijo Villanueva en idioma inglés.

En pelea de respaldo, habrá un “choque de trenes” entre el mexicalense José “Chón” Zepeda (27-1-0, 22 KO’s) y el tijuanense Abner “Jaeger” López (25-7-0, 21 KO’s) a 10 rounds en peso Superligero.

Además, la consentida “Perla Negra” Sandra Robles (18-2-0, 9 KO’s) se medirá a Linda Contreras (12-1-0, 5 KO’s) en duelo de poder a poder