Promoverá pláticas Candy Ayuso, ante de Grooming

Por Raimon Rosado>Quequi

Pese a que Quintana Roo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a la recurrencia del acoso en sus diversas variantes, la modalidad conocida como “grooming” o “cortejo digital”, mediante la cual un adulto busca obtener la empatía, amistad o cariño de un menor con fines sexuales, no es considerada como delito, por lo que además de proponer su tipificación a través del Congreso del Estado, la diputada de la comisión de Educación Ciencia y Tecnología, Candy Ayuso Achach, busca promover platicas de orientación entre maestros y padres de familia, debido a que este tipo de casos, de los que ha tenido conocimiento de manera directa, de por lo menos dos, no son denunciados al no existir los canales adecuados para hacerlo.

Al señalar que este tema es algo que debe preocupar y ocupar a las autoridades, en fechas recientes, a través de la comisión que preside, emitió un exhorto para que la Secretaría der Educación y Cultura (SEyC), ponga en marcha campañas de información sobre el “grooming”, por lo que el próximo 10 de febrero, a partir de las 18 horas, en el auditorio de la Universidad Tec Milenio, el experto en dicho te3ma, Roberto Ruz, ofrecerá una charla dirigida a padres, maestros. Directores y supervisores escolares.