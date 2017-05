Pronostica el nocaut

Por Deporte por Dentro Quequi

Luego de reforzar su preparación en un campamento realizado en el Centro Ceremonial Otomí, el peleador campechano, pero forjado boxísticamente en Cancún, Francisco “Panchito” Horta, señaló que confía en el trabajo realizado de cara al pleito que sostendrá este próximo sábado 13 de mayo frente al toluqueño Geovanni “Fantasma” Zamora, en batalla de peso Supergallo, señalada a ocho giros, que se disputará en la “Oasis Arena Cancún”.

Con la supervisión y asesoramiento de su entrenador, Samuel “Sammy” Olivares, Horta permaneció entrenando por espacio de poco más de dos meses para este cercano compromiso que forma parte de la velada “Pink Dynamite”, que presentan en conjunto las promotoras “Cancun Boxing”, “Promociones Zanfer” y “Boxing Time Promotions”.

“Luego de descansar un par de semanas, tuve la oportunidad de realizar un campamento en el Otomí por 30 días, que fue todo marzo, regresamos en abril y cerré en Cancún con mucha fuerza; me siento bien y listo para el compromiso”, indicó.

Añadió: Los primeros días fueron complicados por la adaptación, ya que es un sitio donde no hay señal de internet y eso me ayudó porque me “desconecté” y me dediqué a lo mío; hoy me siento confiado en toda la preparación, pero no en el rival, al que respeto.

Sobre cómo se siente por presentarse nuevamente en la “Oasis Arena”, indicó: Pues como siempre, estoy orgulloso y motivado de estar en este tipo de funciones; me orgullece que mi trabajo sea reconocido por mi promotor; sigo trabajando fuerte y no quiero quedarme fuera de este tipo de funciones.

“La ‘Oasis Arena’, es como mi casa, la gente sabe que soy campechano, pero en esta tierra crecí como peleador y es muy importante estar en esta plaza porque siento el apoyo; estoy muy agradecido con todos ellos”, agregó.

En relación a su rival en turno, señaló: Sé que me enfrento a Giovanni ‘Fantasma’ Zamora, que es un púgil fuerte y que sabe golpear en todo el cuerpo; su más reciente pelea fue con Aarón Alameda; considero que tengo más pegada y si la pelea sale como se ha planeado, voy a contrarrestar sus habilidades y salir con la victoria.

“Me preparé para ganar por nocaut, espero que llegue; sin embargo, estoy listo para disputar los ocho rounds”, aseguró.

Finalmente agradeció a la afición cancunense que lo ha apoyado en su carrera. “Saludo a Campeche”.