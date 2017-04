Protege Mimenza a prestanombres

Por Redacción > Quequi

El 5 de enero pasado, Carlos Mimenza Novelo, pidió una cita a la presidenta de la asociación “Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo”, Fabiola Cortés Miranda, encuentro que se realizó ante la insistencia del entonces desconocido empresario.

En los primeros segundos del encuentro, Mimenza Novelo pidió a la periodista que retirara la denuncia interpuesta en contra de uno de los señalados como presuntos prestanombres de Roberto Borge Angulo, advirtiéndole que de no hacerlo, aquél interpondría una demanda en su contra, para lo cual ya había contratado un despacho “de 500 mil dólares”. Por el tono amenazante con el que inició la conversación, la también abogada decidió grabarla, la cual se hizo pública.

Carlos Mimenza se presentó para “abogar” por Luis Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce Sauri Riancho, quien fue señalado por la activista como presunto prestanombres de Roberto Borge Angulo, en el caso del hotel que inicialmente se llamaría “The Westin Cozumel”, mismo que será inaugurado en las próximas semanas.

Sierra Sauri, junto con Edgar Méndez Montoya y Germán Gardusa Linares, constituyeron el 10 de noviembre de 2011, “Desarrolladora Alme del Mar Caribe, S.A. de C.V.”, sociedad que a su vez forma parte de Isla Cabañas S.A. de C.V., empresa que compró y construyó el referido hotel de Cozumel.

Méndez Montoya, también denunciado ante la PGR como presunto prestanombre de Borge Angulo, fue uno de los personajes más directamente beneficiados por el exmandatario, pues a un mes de iniciar el sexenio de Borge Angulo, creó la empresa GD Rumega, S.A. de C.V. misma que obtuvo múltiples contratos de obra pública, sin tener experiencia en el ramo, además de que algunas de las obras asignadas quedaron inconclusas.

Edgar Méndez también recibió del entonces gobernador Roberto Borge, un predio del patrimonio del estado, ubicado en Bacalar, con una superficie de 395 hectáreas, y por el que pagó solo 5.9 millones de pesos. Fue este el personaje con el que se asoció Luis Sierra Sauri, el amigo de Carlos Mimenza.

En el audio que se presenta se escucha a Carlos Mimenza afirmar que Edgar Méndez Montoya “sí es prestanombres de Roberto Borge Angulo”, aunque defiende que “no en este negocio”; es decir, no en el hotel de Cozumel, según el dicho de Carlos Mimenza:

Carlos Mimenza: Edgar Méndez, ése sí era prestanombre de Borge, Edgar Méndez

Fabiola Cortés: ¿Edgar Méndez Montoya, sí es prestanombre de Roberto Borge?

Carlos Mimenza: Edgar Méndez manejaba dinero de Beto Borge…en otros asuntos. En este asunto específicamente te lo voy a comprar (sic), a comprobar, no hay un peso de Roberto Borge.

FC: ¿De Edgar Méndez, sí?

Carlos Mimenza: Ni siquiera de Edgar Méndez. Edgar Méndez y Luis Sierra sacan un préstamo de 54 millones para liquidar al Meliá, al 50%, aquí están los créditos, son dos créditos, aperturas de créditos, son por 70 millones los sacaron, son dos créditos que suman 70 millones, está todo documentado, está todo notariado, (…) aquí te estoy comprobando que el dinero no vino de ningún político, Luis tiene todos los créditos documentados, va a responder (…)

En el audio, Mimenza Novelo hace mención de algunos documentos, varios de los cuales ya estaban en poder de Cortés Miranda y fueron aportados como pruebas en la demanda presentada ante la PGR el 28 de noviembre.

En uno de los mensajes Mimenza escribió: Yo te ofrezco colaboración total e información sobre muchos casos más sólidos. Mi palabra de por medio. Básicamente lo que te estoy pidiendo es que deposites la confianza en mi persona y me creas cuando te digo que Luis Sierra no tiene absolutamente nada que ver con el dinero de Borge en este desarrollo. No puedo hablar sobre los demás, pero sí sobre este desarrollo; lo que te estoy solicitando a título personal es que retires la demanda, ¿puedes apoyarme con eso? Sólo necesito un sí o un no, para mí es importante, porque a cambio, Luis va a aportar el 50% de la cantidad que invertiría en abogados, a un programa de seguridad y de concientización sobre el consumo de drogas en los jóvenes. Yo personalmente voy a dirigir esos programas. Créeme que si no me constara que es dinero limpio, no estaría pidiéndote ese favor. Tú tienes la última palabra. Sólo te pido que me contestes hoy. Aceptaré tu respuesta y te prometo no insistir.