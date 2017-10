Rafaguean al jefe de seguridad del Mandala

Por Ramón Uresti Hernández

Quequi Quintana Roo

Un intento de ejecución fallida se registró esta madrugada, cuando presuntos sicarios dispararon en contra del jefe de seguridad del “Mandala” de la zona hotelera, cuando viajaba en su camioneta Nissan a quien hirieron en el cuello, en el semáforo de la avenida 20 de Noviembre con Tulum.

Según el reporte policiaco, los hechos ocurrieron cerca de las 05:00 horas, cuando se dio a conocer que un hombre de 40 años de edad, había ingresado al IMSS de la “cuchilla” con una herida al parecer de bala, de bala en el cuello.

El reporte se hizo a través del numero de emergencias 911, donde se dijo que en el IMSS de la Región 89 (cuchilla) llego por sus propios medios a bordo de una camioneta Nissan NP300 de color rojo con placas SZ9773C, un masculino herido.

El lesionado fue identificado como: E.S.J, de 40 años, originario del Estado de Hidalgo, jefe de seguridad de la discoteca Mandala de la zona hotelera con domicilio fraccionamiento Klalmul, calle Monte Tacaná de la Supermanzana 209.

La persona lesionada presentaba un vendaje en el cuello y mandíbula inferior con sangrado, sin aprecia la lesión que dice tener por arma de fuego, su estado de salud estable siendo trasladado al IMSS, por la ambulancia de la Cruz Roja.

Su esposa S.T.T, de 39 años con domicilio en el mismo lugar que la víctima, informó que su esposo le hablo vía telefónica para decirle que le habían disparado cuando estaba en el semáforo de la avenida 20 de Noviembre con Tulum, por lo que él se había traslado al IMSS pero ya no llego al lugar, por lo que le volvió a marcar diciéndole que ya estaba en el seguro de la “Cuchilla”, luego no se pudo saber nada de él porque ya no podía hablar.

La camioneta en la que viajaba el agente de seguridad presenta daños en la puerta del conductor abajo del espejo lateral tiene un orificio provocado por impacto de proyectil de arma de fuego, y el cristal está roto, así mismo el cristal del trasero del lado del copiloto igual está dañado por impacto de bala.