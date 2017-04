REALIZAN JORNADA MÉDICA EN CRISTO REY

Playa del Carmen.-Se llevó a cabo este jueves una jornada médica en la colonia Cristo Rey, llevando consultas gratuitas para sus habitantes.

En esta jornada participaron las asociaciones Friends of Maya Fundation, Voluntarios OHL, Acción Social, así como los médicos Stanley y Bárbara Grogg, quienes son representantes de la organización civil no lucrativa “Power of a Nickel”, de origen estadounidense.

La jornada arrancó a las 10 de la mañana y tuvo una duración de tres horas, finalizando a la una de la tarde en las que decenas de habitantes de Cristo Rey fueron atendidos recibieron consulta general de manera gratuita.

En esta labor altruista estuvieron participando ocho doctores especialistas en esta jornada que se celebró solamente este jueves.

Cabe señalar que Cristo Rey es una colonia en ciernes alejada del centro que por ende requiere de servicios médicos y la gente se ve en la necesidad de trasladarse para tener acceso a un hospital.

Ante ello los habitantes solicitaron que este tipo de jornadas se lleven a cabo con más regularidad y también que las autoridades construyan un centro de salud en la comunidad. (Texto y Foto de Luis García)