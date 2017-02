Rechazan alza al transporte

Por Raimon Rosado>Quequi

“Es una prioridad de esta administración velar por los intereses y la economía de las familias benitojuarenses, por ello cada una de las acciones que emprendamos serán en beneficio de la población”, resaltó el alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, al dar a conocer que la Comisión Mixta Tarifaria del Ayuntamiento decidió rechazar el alza al precio de la tarifa del transporte urbano de pasajeros en ruta establecida.

Sostuvo que es compleja la situación económica actual que se presenta a nivel nacional, aunado al reciente incremento en el precio de los combustibles y otros factores de carácter internacional, en detrimento de toda la población, por lo cual después del análisis realizado por las autoridades municipales coincidieron en que el Gobierno Municipal no aprobará la solicitud de las empresas concesionarias para aumentar 4 pesos el precio del pasaje.

Estrada Barba aseguró que autorizar una acción de esta índole en este momento, “hubiera significado un duro golpe a los bolsillos de los benitojuarenses y de ninguna manera vamos a afectar la economía de la gente. Estamos trabajando, estamos cumpliendo y estamos dando resultados, coadyuvando a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, añadió el Alcalde.

Por otra parte transportistas, afirmaron que se reunirán para determinar cuáles serán las medidas a tomar ante la postura de la autoridad, ante el déficit de más de tres millones de pesos que enfrentan mensualmente en sus operaciones, a raíz de los incrementos en las gasolinas y refacciones que se cotizan a precios de dólar.

Como seguimiento a la solicitud que a mediados del pasado mes de enero, los concesionarios de este servicio hicieron al Cabildo para que se les conceda aumentar sus tarifas, dados los incrementos registrados desde principios del presente año, los dirigentes de las empresas Autocar, Turicún, Transportes Alfredo V. Bonfil y Maya Caribe, se reunieron con autoridades encabezadas por el Secretario General del Ayuntamiento, Mauricio Rodríguez Marrufo y el director de Transporte y Vialidad, Raymundo López, para abordar la viabilidad de subir en 4 pesos más, el costo del pasaje, tarifa que de común acuerdo pidieron los transportistas.

Tras apenas 40 minutos de permanecer reunidos, Santiago Carrillo Sánchez director general de la empresa Autocar, dijo que la autoridad benitojuarense, se negó rotundamente a autorizar cualquier aumento en las trifas del transporte.

“Dijeron que no se puede; No entendemos el porqué, la situación es en un 100% económica, las empresas están padeciendo alzas en combustibles. El Ayuntamiento no se tiene la culpa pero por estos aumentos que dispuso el Gobierno Federal, muchas empresas estamos en jaque”, refirió.