Rechazan que se coloquen medidores digitales

El 60% de la población en Benito Juarez, ha rechazado rotundamente la postura de la CFE de instalar los medidores digitales en sus hogares.

Las zonas con mayores ciudadanos que no quieren la instalacion son; las regiones 95, 210, 510

y la supermanzana 3.

Matias Bermúdez, aceptó que la ciudadania de Cancún, ha desechado los medidores, siendo uno de los muncipios donde menos se ha podido trabajar para la instalacion de estos.

“Las personas no entienden que les será de beneficio, ya no se repartirán recibos, ahora podran facturar el consumo, algo que no es aceptado, ya que sienten que les vendá más caro sus pagos”.

Rodel Casanova, habitante de Benito Juarez, dijo que la CFE tiene que capacitar primero a la poblacion de como manejarlos y exigimos que nos digan con que lectura nos empezarán a cobrar.

Afirmó, que los ciudadanos estan en contra por que con los medidores digitales les pueden cobrar de más, ya que son manipulados por los propios trabajadores de la paraestatal.

Los usuarios de energia electrica, piden respeto por parte de los empleados de CFE para que no llegen a quitar los medidores viejos sin consentimiento de los dueños de los hogares.