Recluta aspirantes el Ieqroo

Puerto Morelos

El Instituto Electoral de Quintana Roo inició en este municipio el reclutamiento de aspirantes a vocales municipales y consejeros electorales que participarán en el proceso comicial del 2018, a través del módulo de recepción y registro instalado en la Escuela Secundaria Técnica Pesquera “Primero de Junio”, el cual estará habilitado hasta el 5 de diciembre, dio a conocer Isaías Landa Lezama, asistente en el Ieqroo.

El entrevistado señaló que el lunes se inició con la recepción de documentación de aspirantes que integrarán el Consejo Municipal de Puerto Morelos y se han acercado muchas personas a solicitar información sobre requisitos y tiempos, observándose que hay mucho interés por parte de la ciudadanía por participar en este ejercicio democrático.

Dijo que la meta es recibir entre 15 y 20 personas, aunque se hará una selección para tener incluso reservas en caso de una sustitución o renuncia.

Detalló que los requisitos a cubrir son: credencial de elector con residencia en Puerto Morelos, edad mínima de 30 años, acta de nacimiento, comprobante de estudios de bachillerato, antecedentes no penales, cuatro fotografías, resumen curricular, no estar inhabilitado para desempeñar un cargo público y redactar un escrito de aspiración al cargo que no exceda de dos cuartillas.

El funcionario invitó a los ciudadanos a que participen y se acerquen al módulo del Ieqroo, el cual tiene un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a sábado, y los domingos de 9:00 a 14:00 horas.