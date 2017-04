Repetirá la fórmula

El campeón mundial Juan “Churritos” Hernández se concentra entrenando en las alturas del Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, Estado de México; de cara al compromiso que sostendrá el próximo sábado 20 de mayo en Tokio, Japón; donde arriesgará la corona de peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante del invicto Daigo Higa, en duelo que será transmitido en México por Televisa Deportes.

Hernández Navarrete tendrá una complicada prueba cuando se mida en su estreno como monarca universal de las 112 libras al nipón Higa, quien es el clasificado mundial número uno y que ha salido airoso de todos sus compromisos profesionales por la vía del nocaut.

La preparación física es parte fundamental en el trabajo táctico del pugilista mexicano, quien práctica un boxeo clásico sobre las puntas de los pies, pero que además posee una demoledora pegada, combinación que ha resultado letal en sus últimos compromisos en los que ha trabajado bajo la tutela del ex campeón mundial Isaac “Tortas” Bustos y el entrenador Jorge Barrera.

Al respecto el peleador aseguró: Hay una regla no escrita que dicta que la estrategia ganadora se repite, aquí me preparé para mi anterior pelea, donde gané el campeonato, y aquí estamos de nuevo con la mentalidad de defender el campeonato frente a quien sea, y donde sea; este campeonato me ha costado sangre, y no tan fácil voy a dejarlo en manos de otro”, sentenció.

“Mi boxeo se basa en moverme bien arriba del ring, con un juego de piernas efectivo y con un golpeo fuerte y certero; para ello necesito de una gran condición física; asumo como un reto ir a Japón y hacer historia, mi rival siempre va para el frente y su estilo me favorece”, concluyó.