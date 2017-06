Reprocha Guillermo Miranda a Enrique Ochoa solapar corrupción en PRI en QRoo

CANCÚN.- Guillermo Miranda García, quien fuera vocero del Partido Revolucionario Estatal (PRI) en Quintana Roo, envió una carta a Enrique Ochoa Reza, líder nacional, para reprochar que ha hecho oídos sordos a lo que sucede al interior del partido en el estado, así como el trabajo desempeñado por Raymundo King.

La carta dice lo siguiente:

Enrique Ochoa Reza

Dirigente del PRI

Qué pena que no le interese Quintana Roo y solo escuché lo que Raymundo King le reporta.

Mañana habrá el cambio de dirigencia provisional en Othón P. Blanco, han designado ya ( sin convocatoria y sin proceso electivo) a Martín Muñoz como dirigente, quien fuera oficial mayor del Ayuntamiento 2013-2016, cuestionado por el total abandono de la clase trabajadora y por auto afiliarse al sindicato como trabajador de base, pura corrupción. En fin fiel a Eduardo Espinoza Abuxaoqui, quien controla el consejo político municipal y que además a él y a sus excesos y al abandono de Chetumal se le debe que hoy gobierne el PAN y PRD, lo que por años fue bastión priísta. Aún así señor Enrique Ochoa, a usted parece no importarle el priismo de Quintana Roo que sigue presa de los mismos corruptos que simularon y entregaron al gobierno actual la gubernatura. Que carrera partidista tiene Martín Muñoz? Cuales son sus méritos para hacerse cargo de un priismo en Othón P. Blanco lastimado, desalentado, dividido y sin esperanza? Hasta cuándo señor Ochoa Reza se seguirá simulando y sucumbiendo al chantaje y caprichos el priismo quintanarroense? De verdad le importa el PRI señor Ochoa?

Compañeros priístas de Othon P. Blanco, no dejen que la imposición de Abuxaoqui y Raymundo King persistan, defiendan su militancia con convicción y gallardía. Vayamos este 2 de junio e impidamos la imposición y exigir un proceso abierto para elegir mediante voto directo libre y secreto de la militancia a nuestro nuevo dirigente priísta en Othón P. Blanco. Unidad, convicción y justicia partidaria.