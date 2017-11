Rescatan a 18 cubanos en altamar

Cozumel. Rescata el crucero “Brillance of the Seas” en altamar a 18 antillanos que habrían permanecido 22 días a la deriva después de haber partido de Cuba en una embarcación precaria, mismos que fueron trasladados a Cozumel, en donde recibieron atención médica, ya que todos sufrieron de deshidratación y quemaduras por los rayos del sol; trascendió que nueve personas que viajaban con ellos perdieron la vida al no resistir la travesía, sin que se sepa nada de sus cuerpos, en donde cuatro de ellos permanecen aún en la isla hospitalizados.

Alrededor de las 8:30 horas de ayer la terminal de cruceros SSA México, solicitó al número de emergencias varias ambulancias, ya que indicaban que el crucero “Brillance of the Seas” se encontraban 18 antillanos que habrían sido rescatados en alta mar frente a las costas de Marco Island, en la Florida, donde de acuerdo al protocolo tras notificar a la Guardia Costera de los Estados Unidos de Norteamérica se programó la entrega a las autoridades del siguiente puerto en su itinerario, en este caso la isla de Cozumel.

El hotel flotante dio aviso a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaria de Marina-Armada de México quienes ya los esperaban junto con varias ambulancias, ya que los antillanos tenían una grave deshidratación y algunos quemaduras de primer grado provocadas por el sol, siendo dos hombres y dos mujeres los que fueron trasladados al Hospital General en donde permanecerán hasta que se encuentren fuera de peligro y se puede efectuar su traslado hasta el INM en Cancún.

Mientras que los otros 14 entre ellos dos mujeres fueron llevados hasta las instalaciones de la Marina en donde los aguardaba una embarcación interceptora de la Marina que efectúo su traslado hasta Cancún para ser entregados a Migración.

Trascendió que los cubanos al estar ya en el barco, narraron que era un grupo de 27 antillanos que partieron de su natal Cuba a bordo de una embarcación a finales de febrero y que ya tenían 22 días naufragando, por lo que la poca comida y agua que tenían se les acabó y al estar a la deriva nueve de ellos perdieron la vida, mismos que fueron arrojados al mar y de sus cuerpos no se sabe nada de ellos.

Cabe señalar que el pasado 27 de febrero, un crucero de la Carnival Cruises Line entregó al INM un grupo de 16 indocumentados rescatados también en aguas internacionales durante su travesía hacía Cozumel, los cuales tuvieron el mismo destino después de intentar salir de Cuba en donde su situación económica es desesperante que los obliga a exponer su vida al salir huyendo en embarcaciones precarias.( Por: Yaneli Arana González )