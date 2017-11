Respaldan a Cetina Valle

Chetumal

Siete socios concesionarios del Suchaa, quienes aspiraban a la secretaria general del sindicato se pronunciaron en apoyo de las aspiraciones del Sergio Cetina Valle, “La Chigua”, que registró su candidatura como líder taxista, encabezando la Planilla Azul.

Ayer “La Chigua” realizó su registro como candidato para reelegirse como secretario general por dos años más.

En conferencia de prensa fue respaldado por exaspirantes a la Secretaría General del Suchaa, entre ellos Julio César Castilla Zapata, Marcelino Pinto Baños, Juan Diego Polanco, Alejandro Pacheco e Isabel Brito Aguilar, quienes apoyaron el proyecto de “La Chigua” en beneficio del sindicato.

Garantizó que el proceso electoral interno del sindicato será conducido por la transparencia y que esperaran los tiempos para realizar las campañas para obtener votos a favor.

Y aseguró no estar impedido de participar pues no violenta ningún artículo de los estatutos internos del sindicato, como ha sido señalado por otros aspirantes, pues señaló que él fue designado en su momento por el 33% de los socios y no electo en asamblea.

Dijo que en apego a la voluntad y leyes de los socios del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler en Chetumal (Suchaa) se realizará la elección democrática del próximo representante sindical conforme marcan los estatutos el primer domingo de diciembre.

(Por Mayra Cervera > Quequi )