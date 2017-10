Responde a las acusaciones que lo vinculan con ‘secta’

Ciudad de México

Luego de que el diario The New York Times publicara un artículo que expone los supuestos abusos que Nxivm (“nexium”), una “secta secreta” creada con fines de empoderamiento, comete contra las mujeres, se vinculó dicha organización con el empresario mexicano Emiliano Salinas, quien -según se dijo en redes sociales y medios nacionales- lidera en México una sucursal de la organización que sigue los preceptos de dicho grupo llamado “de culto”.

Según el texto del Times, Nvixm (pronunciada “nexium”), organización liderada por Keith Reaniere y Nancy Salzman, desarrolla los cursos ESP sobre capacitación, autoayuda y eliminación de barreras emocionales y psicológicas; pero de acuerdo con Sarah Edmondson, una mujer que habría sido parte de Nvixm y que es citada por el diario, la iniciación consiste en entregar fotografías donde las interesadas aparecieran desnudas con el fin de garantizar su secrecía sobre la organización, así como permitir que marcaran su cuerpo quirúrgicamente.

Ante dichas acusaciones, Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari y administrador de la empresa Executive Success Programs (ESP), aseguró en redes sociales que la historia no tiene fundamento.

Asimismo, el economista, quien lleva 15 años frente a la organización, consideró que hubo quienes intentaron vincularlo a las acusaciones aprovechando su condición como hijo del expresidente mexicano.

Para dejar en claro su postura frente a dichas acusaciones, Emiliano Salinas publicó una carta en la que estableció su postura.

“El pasado 18 de octubre, el diario The New York Times publicó una historia que vincula, sin fundamento alguno, a Executive Success Programs (ESP), empresa que dirijo en su capítulo México, con hechos presuntamente ocurridos recientemente, en Estados Unidos. No obstante mi nombre no aparece en el citado artículo, ni hay un vínculo con lo que yo hago en México, no faltaron quienes, en redes sociales y aprovechando la resonancia en mi país de mi apellido paterno, me trataron de vincular personal y directamente, confundiendo con ello a la opinión pública”, aseguró el empresario.