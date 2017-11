Responde a quienes lo tachan de gay

Ciudad de México

Agencias Quequi

Daniel Bisogno acudió a un antro gay en la Ciudad de México, y muchos medios de información dieron “la noticia” con tintes de morbo, cosa que le molesta, y en el programa de televisión “Ventaneando”, él mismo hizo alusión a dicha situación.

“Me sorprendió porque esa no es nota. ¡No tiene importancia! Es como si informaran que una persona va a otro antro de la vida.¡Esa no es nota!”.

Y señala que no dejará de acudir a ese tipo de antros, por varios motivos.

“He ido a miles de antros gay, primero porque son divertidos, y porque escojo a mis amistades a partir de lo que hacen de la puerta de su cuarto para afuera. Pienso que las personas para mi importan por quiénes son, no por los lugares donde vayan. La diversidad se debe respetar y valorar.”

El periodista explica que asistió al antro gay por motivos de trabajo, y los expuso en su meza de trabajo el lunes pasado.

“Fui a escuché parte del set musical, y hasta el día de hoy jamás he negado una foto a una persona. Si allí me pidieron fotos, las di. No tengo ningún demonio dentro. En mi casa saben quién soy.!

Y con su estilo, Daniel menciona que muchos de sus amigos son gay.

“Tengo muchos amigos gay, muchos heterosexuales y muchos pervertidos sexuales. Estoy más allá de eso. ¡Respetemos! Si una persona se quiere divertir en un antro gay, adelante. Un antro gay no te define como persona.”

En distintos portales de noticias se publicó que Bisogno, quien es primo de la actriz y cantante Angélica Vale, llegó al antro acompañado de dos guardaespaldas y un par de amigos, y que más avanzada la noche se despidieron del conductor.