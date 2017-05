Revelan el teaser de reality

Los Ángeles

Agencias Quequi

Los seguidores de Kylie Jenner se alegraron cuando se conoció la noticia de que la más pequeña del clan Kardashian-Jenner había conseguido su propio programa en solitario, pero ahora tendrán otro motivo más para marcar en sus calendarios la fecha de estreno -el próximo 6 de junio-, ya que la joven empresaria ha prometido en el esperado primer avance del reality que en este mostrará una nueva versión de sí misma al mundo, nunca antes vista en ‘Keeping Up with the Kardashians’.

“Cuando creces delante de la cámara, todo el mundo piensa que te conoce, pero no es así. Tengo la impresión de que mucha gente se ha formado una idea equivocada sobre mí. Es como si existieran dos versiones de mi persona: hay una imagen muy concreta que siempre me siento presionada por mantener, y luego está el verdadero yo que sale a la luz cuando estoy con mis amigos. Este programa es un regalo para mis fans”, ha explicado en el tráiler de ‘Life of Kylie’.

La gurú del maquillaje se ha apresurado a explicar que su espacio televisivo -producido por su madre Kris Jenner- no tendrá nada que ver con el programa en el que lleva participando junto al resto de miembros del mediático clan desde hace diez años.

“Empecé a grabar ‘Keeping Up with the Kardashians’ cuando tenía 9 años. Creo que ninguno de nosotros sabía en lo que nos estábamos metiendo. Nadie tiene una vida perfecta. Pero no puedo decir que no sea en parte culpa, porque soy yo quien se encarga de proyectar un estilo de vida muy concreto. No puedo hacerlo eternamente. Esto no es ‘Keeping Up with the Kardashians’. Esto va a ser como una sesión de terapia”, ha sentenciado en el mismo adelanto.