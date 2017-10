Revisará Seido cajas de seguridad por permiso otorgado por un juez

Cd. de México.- La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo del Juez en turno Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, la orden de cateo mediante la cual se aseguró el inmueble de una empresa dedicada al resguardo de valores (First National Security)

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que revisará cada una de las mil 500 cajas de seguridad aseguradas el pasado viernes en Cancún y que devolverá a sus propietarios aquellas que no tengan relación con los ilícitos que investiga.

En un comunicado difundido en los primeros minutos de este martes, la dependencia defendió la legalidad del operativo en donde incautó las cajas de seguridad rentadas a First National Security, empresa que fue asegurada desde el 9 de octubre.

“Las cajas de seguridad ubicadas al interior del inmueble se abren en el mismo sitio. El contenido será revisado para saber si se encuentran indicios asociados a ilícitos penales. Una vez que se dé por concluido el análisis, se determinará lo correspondiente sobre el destino de los objetos.

“Todos aquellos bienes que no guarden relación con los hechos materia de la investigación que realiza la PGR, serán devueltos a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico”, señaló la Procuraduría.

Agregó que el operativo del viernes cumple con todas las formalidades legales y en estricto apego a derecho, debido a que se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de cateo dictada por un Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo.

Dicha investigación, informó, la lleva a cabo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada con la Policía Federal y la Secretaría de Marina.

La dependencia no ofreció detalles sobre los delitos investigados y sólo refirió al final que esta acción reitera su compromiso de luchar contra el crimen organizado.

(Reforma)