Roberto Borge operó directamente la venta de terrenos donados por Fonatur en Cozumel: Lito Joaquín

CANCÚN, Q. Roo (apro).- El exalcalde de Cozumel, Aurelio Joaquín González, Lito, confirmó que la transferencia de 50 millones de pesos al gobierno del estado, producto de la venta de terrenos donados por el Fondo para el Fomento al Turismo (Fonatur), fue una operación ejecutada directamente por el exgobernador Roberto Borge en complicidad con su cuñado, el entonces tesorero de la Comuna, Edwin Argüelles González.

Todo el proceso de venta de esos terrenos en Cozumel, desde la subasta, la definición de la empresa ganadora y la transferencia de los recursos, fue manejado por Argüelles, puntualizó.

Además, el exalcalde priista pidió al gobernador Carlos Joaquín González que revise “el actuar de Roberto Borge en cada uno de los municipios del estado”.

Y tras subrayar que el exmandatario “era dueño y señor no sólo del estado, sino de los municipios”, sostuvo que también impuso a los tesoreros, directores de seguridad pública y contralores en los municipios priistas.

Otra de las “violaciones a la autonomía municipal”, dijo, es el caso del ahora diputado federal José Luis Toledo Medina, a quien Borge impuso como tesorero cuando Filiberto Martínez Méndez fungía como alcalde de Playa del Carmen.

“Era el dueño y señor de los municipios, y quien no se cuadrara recibía amenazas, incluso cárcel”, apuntó.

En el caso de Cozumel, señaló que Edwin Argüelles no sólo fue impuesto como tesorero, sino que además era operador de los negocios de Roberto Borge en la isla.

“El operador de negocios de ‘Beto’ Borge en Cozumel tiene nombre y apellido: se llama Edwin Argüelles González”, insistió.

Sobre la venta de los predios donados por Fonatur, sostuvo que se presentaron varios postores a la subasta de los terrenos, cuya convocatoria se publicó en tres diarios locales, pero no en el Periódico Oficial del estado (POE).

Según el exalcalde, el 3 de mayo de 2013, durante el proceso para la venta de los terrenos, recibió una amenaza de Borge por calificar de “suntuosa” la casa de Edwin Argüelles en la comunidad de El Cidral.

“Alrededor de las seis de la tarde (en el marco de la Feria Santa Cruz en Cozumel), el exgobernador Roberto Borge me llama y me amenaza: tú no vuelves a ser candidato de nadie y de nada. Me dice, además, que estaba decepcionado de mí”.

De esta manera, indicó, fue apartado del proceso de venta de los terrenos mencionados, pero para reiterar su desacuerdo –agregó–votó en contra en la sesión de Cabildo en la que se aprobó la enajenación.

“El acta de Cabildo de la aprobación de la venta de los terrenos no lleva mi firma. El acta original no está firmaba por mí”, subrayó.

De igual manera, señaló que “Servicios Inmobiliarios de Posturas”, que ganó la subasta, “es una empresa de exdirectivos de Cemex, con sede en Monterrey y Mérida”, pero se abstuvo de abundar sobre el asunto.

El exalacalde confirmó que en el mismo día se realizó el pago al municipio por la venta de los terrenos y la transferencia de los 50 millones de pesos al gobierno del estado por parte del entonces tesorero Edwin Argüelles.

“El acta de Cabildo no autoriza hacer ese movimiento, pero se hace y se le entregan los 50 millones al gobierno del estado”. Posteriormente el ayuntamiento –en la administración Fredy Marrufo– recibe “nuevas participaciones” por 50 millones de pesos, agregó.

Y remató: “Todo este dinero es un vaivén. Van los millones al gobierno del estado y luego regresan. Aquí y en China se llama lavado de dinero”.