Se apaga su brillo

Los Ángeles

Agencias Quequi

Portadas de revistas, pasarelas de las firmas más exclusivas, reconocimientos y una influencia masiva en redes sociales: todo apuntalaba a que Kendall Jenner se convertiría en la próxima top model.

“La gente se piensa que todo esto ha ocurrido muy rápido, pero no; ha habido muchos intentos de llegar hasta aquí. Y no porque yo no quisiera, sino porque era un poco como navegar con el viento en contra debido a mi apellido”, dijo a la edición española de Vogue en 2016.

La carrera en el modelaje de la joven no ha logrado afianzarse, pues luego de que el año pasado era la más solicitada, en lo que va del 2017 ha dado más de qué hablar por controversias (al estilo de su familia) que por su trabajo.

Su mayor logro ha sido ser nombrada Ícono de Moda de la Década, durante la pasada Semana de la Moda de Nueva York, lo cual generó muchas críticas de quienes consideran que su carrera no justifica tal honor.

“Un ícono de moda es alguien que influencia el look de una generación”, argumentó el Daily Front Row tras otorgar la condecoración.

Lo cierto es que, a diferencia de 2016, Kendall no figura entre las nominadas al título de Modelo Internacional del Consejo Británico de la Moda, mientras que sus amigas, Bella y Gigi Hadid, sí aspiran nuevamente a ese reconocimiento.

A esto se suma que la firma Victoria’s Secret le cortó las alas, pues ya no la convocó para su desfile anual (mismo en el que las Hadid sí aparecerán).

Al parecer, su exclusión del evento (en el que ya estaba programada para participar) se debió a que Kendall realizó una campaña para la firma La Perla, también de lencería.

Bueno, y hasta las redes sociales le han mostrado su lado oscuro, pues es a través de ellas que ha recibido incontables ataques.

En abril protagonizó un comercial de Pepsi, que fue duramente criticado por trivializar el movimiento Black Lives Matter, contra la brutalidad policiaca hacia la comunidad afroamericana.

Meses después, ella y Kylie causaron gran enojo al lanzar una línea de camisetas con sus rostros impresos sobre cantantes y portadas de discos de bandas míticas del rock, como Pink Floyd, Led Zeppelin, Kiss, The Doors y Metallica.