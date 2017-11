¿Se casaron?

Los Ángeles

Agencias Quequi

A lo largo de la relación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth los rumores de una supuesta boda han surgido constantemente, sin embargo, su familia y hasta la misma cantante los han desmentido. No obstante, estos últimos nueva información ha salido a la luz, debido a que se vio a la pareja usando unos anillos que indican que supuestamente ya están casados.

La revista NW ha afirmado que Hemsworth y Cyrus son esposos desde hace un buen tiempo. Una fuente cercana le dijo a la publicación que el actor, de 27 años, y la cantante, de 24, se casaron ‘hace seis meses, a finales de abril’.

“Fue una ceremonia muy íntima en su casa de Malibú. Me dijeron que sólo había muy pocas personas allí y que son las únicas saben”. Asimismo, continuó: “Miley y Liam realmente no han estado haciéndolo de conocimiento público y no planean hacerlo pronto”.

No sólo NW ha afirmado que hubo boda entre estas estrellas, también otro informante dijo a la revista OK! : “Miley está absolutamente en la luna desde que ella y Liam dieron el paso e intercambiaron votos. Las palabras no pueden describir cuánto amor sienten el uno por el otro y saben que quieren pasar el resto de sus vidas juntas “, concluyó esta publicación.

A la pareja se le vio recientemente usando unas sortijas algo sospechosas, pero no sólo eso, también se vio a la cantante de Malibu luciendo su anillo de compromiso de Neil Lane de 3.5 quilates.

Es importante decir que a pesar de lo dicho, Miley ha seguido negando cualquier tipo de rumor acerca de la boda. Incluso, hace poco le dijo a The Sun que no estaba lista para convertirse en esposa: ‘No veo el matrimonio. Tengo 24. Espero vivir un poco más. Tengo mucho que vivir para vivir (antes de casarme)’.