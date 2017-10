Se desnuda en nuevo video

Los Ángeles

Agencias Quequi

La cantante Taylor Swift sabe que a veces es necesario echar toda la carne al asador para dar de qué hablar, sin duda alguna.

Esta vez, la cantante de 27 años decidió lucir su cuerpo, que da la apariencia de estar desnudo, en su nuevo video, “Ready For It?”.

Taylor subió a sus redes sociales una probadita de lo que será esta producción que se estrenará este jueves.

En las imágenes muestra su figura vestida sólo con un body color piel dando vida a una sexy robot.

Aparentemente no trae ropa interior y da la apariencia de que su cuerpo fuera un maniquí.

Esto es algo que muchos fans estaban esperando luego del rotundo éxito de ‘Look What You Made Me Do’, canción que logró romper récords en los listados y que hizo que la cantante estuviera mejor que nunca.

LANZA ‘GORGEOUS’

Taylor Swift lanzó ‘Gorgeous’, un nuevo tema que es parte de ‘Reputation’, su más reciente álbum de estudio. Esta es la tercera canción luego de presentar ‘Look What You Made Me Do’ y ‘Ready For It’?.

La cantante puso a la venta este nuevo single por medio de las principales plataformas digitales.

‘Look What You Made Me Do’ es todo un éxito a nivel mundial, logró el número uno en el Official Charts Top 100 (Reino Unido) y Billboard Hot 100 (Estados Unidos); ‘Ready For It?’ debutó dentro del top 10 del Billboard Hot 100.