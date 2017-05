Se pone cómico

Los Ángeles

Agencias Quequi

Antes de la bomba lanzada por Angelina Jolie al solicitar el divorcio a Brad Pitt en septiembre pasado, el actor se divertía personificando a un excéntrico general de la milicia estadounidense en la cinta War Machine.

Ahora, las circunstancias son distintas, ya que se estrena cuando a nivel personal Brad Pitt atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida al divorciarse por segunda ocasión, peleando la custodia de sus seis hijos y alejándose del alcohol y las drogas, sustancias a las que era adicto y provocaron la separación.

La imagen actual de Pitt, tal como la mostró a GQ hace unas semanas, tiene mucho que ver con lo que vive hoy en día, ya que su personaje tiene poco que ver con el título de sex symbol que se ha ganado en Hollywood. Él aparece con el pelo completamente blanco para interpretar al general Glen McMahon basado en Stanley McChrystal.

Quería que Glen fuera algo más que sólo un hombre vistoso y dado que tuvimos la maravillosa oportunidad de usar las habilidades de comedia de Brad Pitt, las aprovechamos. Para mí, poderle dar a Brad un personaje que no tiene reservas y darle espacio para encarnarlo de la manera que sólo él puede fue realmente emocionante”, dijo el director David Michôd.

Con toques de sátira y humor negro, el actor protagoniza esta cinta de Netflix que se estrena hoy y está basada en una historia real: la del fallecido periodista Michael Hastings, quien escribió el artículo The Runaway General y después el libro The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan, mismos que sirven de base para esta producción.

Pitt encarna a McMahon, cuya imagen es retratada absurdamente exagerada y de alguna manera representativa de una idea más grande y quizás más preocupante, hablando de los intereses ocultos en una guerra.