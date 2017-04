Se pule el ‘Diamante’

Por Alberto Salazar Quequi

De manera meticulosa, sin descuidar detalles, convencido que puede tener una presentación triunfal en Las Vegas, Nevada, donde enfrentará al mexiqueño Martín “Brochas” Honorio, en una de las batallas que respaldan el cartel que encabezan los mexicanos Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Carrasco, Joseph “Diamante” Aguirre realiza una intensa preparación.

Con la supervisión de su entrenador de cabecera, Joel Díaz, en el “Joel Díaz Training Camp”, en Coachella, California, el invicto púgil cancunense se alista para intentar alargar su cadena de triunfos a 17 (con nueve antes del límite) en su brillante trayectoria; sin embargo, la tarea no será nada fácil, puesto que enfrente tendrá a un adversario con mucha mayor experiencia; el llamado “Brochas” ostenta marca de 33 victorias, con 16 nocauts aplicados a cambio de 10 fracasos y un empate.

Aún falta saber a cuántos rounds programarán el combate entre Aguirre y Honorio, aunque seguramente será en la división de los pesos Ligeros en la que intercambien metralla estos dos guerreros mexicanos, teniendo como escenario la flamante “T-Mobile Arena” de la “ciudad del juego”, en el estado de Nevada.

Sin duda, ésta es la pelea más importante que habrá de sostener el “Diamante” hasta ahora, ya que deberá convencer en el escenario más destacado del boxeo mundial.

“Mis entrenamientos están dirigidos básicamente a mejorar aspectos técnicos, con el apoyo de compañeros de gimnasios en sesiones de sparrings, los cuales aprovecho para obtener mejores combinaciones de golpeo”, señala.

“Confío en que estos entrenamientos, en los que no estoy dejando nada en el olvido, me permitan tener un triunfo convincente en la que será mi primera pelea en un escenario tan importante, a nivel mundial, y de allí, esperar que me lleguen otras oportunidades”, dijo.