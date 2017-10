Se quedarían sin votar 5 mil isleños

Por Luis Roel Itzá

Poco más de cinco mil cozumeleños que cuentan con credencial de elector con terminación 18 y que de no realizar la renovación antes del 31 de enero del próximo año no podrán ejercer su derecho; en la actualidad, el módulo del INE labora de las 8:00 a.m. a las 8:00 p.m, y solamente se efectúan en promedio 60 trámites, donde destacan cerca de 500 jóvenes que cumplirán 18 años antes del 1 de julio.

El horario de atención al público en el módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) que se encuentra en altos de la plaza Chedraui es de 12 horas de lunes a viernes, mientras que el sábado es de 8:00 a 14:00 horas, donde se están realizando trámites de inscripción por primera ocasión, renovación de credencial por extravío o vencimiento y cambio de domicilio, entre otros, cerrándose el modulo el 31 de enero de 2018; posteriormente, sólo entregaran las credenciales y reposiciones sin cambios en sus datos hasta el 28 de febrero.

El padrón electoral para Cozumel es de aproximadamente 65 mil votantes, de los cuales poco más de cinco mil tienen credenciales con terminal 18, por lo que de no cambiarla antes de las fechas mencionadas, no podrán ejercer su derecho al voto y se recomienda que aprovechen hacerlo ahora que se tardan en promedio 15 minutos, ya que los últimos días se forman largas filas que les tardan horas para el trámite.