Se reconcilia con su hija

Ciudad de México

Agencias Quequi

Tras varios meses de distanciamiento, Ariel López Padilla y su hija María Levy, fruto del matrimonio del actor con la fallecida Mariana Levy, se han reconciliado.

Fue el propio Ariel quien, notoriamente emocionado, confesó cómo se dio su acercamiento y, de él, la posibilidad de trabajar junto a la joven de 21 años.

“Me habló en mi cumpleaños. Me va a regañar porque ando hablando de ella. Los niños aprenden con en el ejemplo y yo siempre le he informado cómo en nuestra familia buscamos conservar ciertos valores de solidaridad, de apoyo, de ayuda… y cuando yo le dije ‘necesito que me ayudes para esta fundación que estoy empezando a hacer’, ella es diseñadora gráfica-, me dijo ‘sí papá, me sumo contigo’ y me dio mucho gusto poder coincidir en algo que me hace muy feliz, ver que tiene la sensibilidad y el compromiso”, declaró Ariel sobre la posibilidad de que su hija colabore con él en su proyecto “Sinergia Cultural”.

Tras este acercamiento, el actor detalló que mantiene comunicación con su hija a través de Whatsapp y, confesó, que le emociona tener su voz grabada: “Tener su voz grabada ya me emociona. Vamos bien. Espero empezar a invitarla a que viva esas experiencias. Solamente cuando uno ve que alguien no tiene nada, valoras lo mucho que tienes y no hablo sólo de lo material, sino del amor, de poder compartir desde tu persona. Sentir cada momento que tienes vida, que tienes salud, que la vida te ha bendecido con muchas cosas y a veces no las ves hasta que la vida te confronta”.

“Los padres y los hijos nos amamos… la familia se une”, aseguró echando abajo las diferencias que llegó a tener con la joven.

Hace unos meses María Levy puso punto final a su relación con Diego Carrión. De acuerdo con un medio de circulación nacional, María, vivió momentos muy difíciles a principios de año, por lo que decidió poner fin a su noviazgo a pesar de haber apostado tanto por Diego. “Aprovechó que Diego estuvo un día fuera de casa para ponerle sus cosas en cajas y cambiar la chapa”, reveló una fuente cercana a Levy, pues, como se sabe, los jóvenes vivían juntos.

Aparentemente el joven de 29 años la traicionó. Tras el suceso, María se reencontró con su famosa abuela Talina Fernández, de quién se distanció al salirse de su casa para vivir su romance hace algunos años. Cabe recordar que Talina crió a María Levy desde el fallecimiento de Mariana Levy, en 2005.