Segunda jornada de fumigación en escuelas

Por Luis Roel Itzá > Quequi

Por segunda ocasión se lleva a cabo la fumigación en las 57 escuelas públicas de la isla, con la finalidad de eliminar moscos en las aulas, aunado a esto, el Departamento de Vectores de la Secretaría de Salud continúa con las acciones de prevención como son control larvario, verificación entomológica, lectura de ovitrampas, rociado y termonebulización en alcantarillas, pesquisa (itinerario) y toma de gota gruesa en obras, lo cual ha evitado que la densidad de moscos sea mínima.

La semana pasada, más de la mitad de las escuelas no pudieron ser termonebulizadas debido a que nadie acudió a abrir y los directores se quejaron de que no fueron avisados con tiempo, por lo que nuevamente ayer se reprogramó y se efectuó con mayor eficacia, a fin de que los estudiantes no corran ningún riesgo de ser picados por los insectos y se enfermen de dengue, chikungunya o zika.

Después de las lluvias se ha estado trabajando en el control larvario para evitar que proliferen los nidos, ya se tiene marcadas las zonas de inundaciones y apenas pasan las lluvias se realizan los ciclos larvicidas y se refuerzan con termonebulizaciones para evitar la proliferación de los mosquitos.

El trabajo de prevención se continuará, de ahí la importancia que la población continúe volteando todos los objetos que pudieran ser contendores de agua, así como mantener abiertas puertas y ventanas cuando pase el vehículo fumigando, ya que no es contaminante y no causa daño a la salud de la gente, y de esta manera evitar que se reproduzca el mosco transmisor de enfermedades, el cual se encuentra de alguna manera controlado al haber muy baja densidad en las colonias.