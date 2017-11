Será Cancún, sede del Congreso Internacional en Adicciones

Cancún, Quintana Roo.- Del 6 al 8 de diciembre de 2017, Cancún será la sede del 19° Congreso Internacional en Adicciones “Patología Dual y Comorbilidad Asociadas al Uso de Sustancias”, anunció la presidenta estatal de los Centros de Integración Juvenil A.C. Leslie Hendricks Rubio.

Para comprender mejor el fenómeno del consumo de sustancias y sus implicaciones en la salud física y mental, es necesario conocer los factores que provocan que las personas sean víctimas de un trastorno por uso de sustancias.

Es por ello que este 2017, el 19º Congreso Internacional en Adicciones “Patología Dual y Comorbilidad Asociadas al Uso de Sustancias”, se llevará a cabo en conjunto con la Asociación Mundial de Desórdenes Duales (WADD, por sus siglas en inglés).

Leslie Hendricks, explicó que se trata de un evento académico en el que se revisarán las más recientes investigaciones en materia de prevención y tratamiento de adicciones, “será un espacio de vinculación entre investigadores, grupos y sectores de distintos países hacia un mejor entendimiento de lo que significa la Patología Dual y sus implicaciones”.

En conferencia de prensa, presentó el programa preliminar en el que se contempla la participación de más de 60 ponentes especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la prevención y tratamiento de las adicciones, quienes formarán parte de más de 10 paneles y conferencias.

Entre los conferencistas y panelistas destacan el doctor Dr. Pedro Ruiz, presidente de World Association on Dual Disorders (WADD); la maestra Carmen Fernández Cáceres, Directora General de los Centros de Integración Juvenil, A.C. y Jeff Lee, Director Ejecutivo de International Society of Substance Use Professionals (ISSUP) entre muchos otros.

“Este congreso es una oportunidad para escuchar a expertos internacionales en temas relacionados con la prevención y el tratamiento de las adicciones”, reiteró.

Resaltó que la información para el registro de participantes, los costos, el programa y todos los detalles de este congreso pueden encontrarla en la página web www.cij.gob.mx/congreso2017

El concepto de “Patología Dual” está basado en un proceso adictivo combinado con un trastorno mental, y es un modelo clínico para entender mejor y tratar más efectivamente las enfermedades mentales combinadas a las adicciones.

“Los CIJ cuentan con una experiencia de 48 años y sus actividades están encaminadas a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación científica sobre el consumo de drogas en México”, recordó Leslie Hendricks.

Con el transcurso de los años, la institución ha ampliado su estructura, programas y servicios, basada en un compromiso compartido con la sociedad y en un espíritu renovado día con día, “una muestra de ello es la organización de este congreso al que estamos convocando a todos los interesados”, señaló.

Durante la conferencia de prensa, Leslie Hendricks estuvo acompañada por Liliam Negrete Estrella, Directora del Centro de Integración Juvenil de Cancún.