Si es posible estar en paz por Alexis Shaffer

El vínculo entre trauma y enfermedad física

Segunda parte

Al hablar de las investigaciones científicas de lo que pasa en la relación mente-cuerpo nos adentramos en un mundo que vivimos y rechazamos cotidianamente.

Por ello me permito continuar con el artículo de Lissa Rankin, una médico de mente-cuerpo con una visión que puede resultar interesante.

Uno de sus cuestionamientos principales era que si la ciencia podía mantenerse al día con lo que se llama medicina sagrada. Cuando ella propuso en la conferencia de la Asociación de Psicología Integral de la Energía (ACEP, por sus siglas en inglés), tuvo la oportunidad de conocer a un puñado de profesionales de la Psicología de la Energía de vanguardia. Durante ocho horas habló acerca de de una parte de su investigación sobre la Medicina Sagrada.

Acerca de su próximo libro sobre la Medicina Sagrada, habló especialmente Asha Clinton, una psicóloga junguiana, curadora mística y practicante espiritual de mucho tiempo del budismo. Ella creó la Terapia Integrativa Avanzada (AIT) y ha entrenado a más de 2000 profesionales en esta técnica de Psicología Energética. Usa su técnica de AIT para tratar el cáncer. Aunque las metodologías utilizadas en el AIT parecen ser bastante cognitivas, de cerebro izquierdo y racionales, estaba claro que algo místico estaba subyacente a este tratamiento. Mientras que la mayor parte de las otras técnicas de la psicología de la energía se están utilizando para tratar el trauma que se aplica a las condiciones mentales de la salud, Asha creó los protocolos que utiliza como parte de la prescripción para la gente con cáncer y la gran noticia es que, para aquellos que están listos para este tipo de profundo trabajo psico-espiritual, obtienen resultados prometedores.

En sus conversaciones, llegaron a la conclusión de que la ciencia simplemente no está lo suficientemente avanzada como para mantenerse al día con la vanguardia de la medicina, y ninguna fórmula para tratar de encajar la curación espiritual en una caja de la ciencia va a satisfacer a ningún científico. Tal vez la ciencia se pondrá al día, y es importante que sigamos tratando de estudiar lo que se puede estudiar para protegernos de los charlatanes del mundo. Pero Lissa Rankin considera que no se puede descartar una fenomenología particular simplemente porque la ciencia no puede explicarla completamente y parece irresponsablemente ignorante. La integración total de mente y cuerpo no es aceptada.

La curación viene de la Divinidad

Para esta investigadora, parte de su resistencia alrededor de “curadores de energía” que tratan de usar el lenguaje científico para explicar cómo sus tratamientos funcionan es que casi irrespetuoso a eso lo que provoca la misma curación. ¿Es realmente sólo otro tratamiento racional y científico? ¿O es Dios? La razón por la que ella llama a su libro Medicina Sagrada es porque no cree que sea posible separar las modalidades de curación energética o prácticas tradicionales curativas como el chamanismo, de la espiritualidad. Incluso llega a decir que el amor mismo es el que está en la raíz de la curación.

Uno de los desafíos que se ha enfrentado en la investigación de su libro de Medicina Sagrada es que muchos de estos practicantes cultivan la dependencia. No enseñan al paciente cómo sanarse. En su lugar, a menudo dejan al paciente sintiéndose como si necesitaran otras manos para sanar o un nuevo viaje, un nuevo impulso del amor Divino que solamente fluye a través del sanador. Y a menudo, los efectos del tratamiento curativo no parecen durar. Lo que me interesa es si podemos aprender algo de estos sanadores que podemos practicar en nosotros mismos cuando estamos enfermos.

Después de todo, si el mensaje es siempre, “tienes que encontrar algo fuera de ti mismo para sanar”, la solución no se avizora ¿Cómo es la dependencia de un sanador místico diferente de los que proponen depender de drogas y cirugías, o suplementos y pociones mágicas? Es mejor seguir la senda de los curadores que tienen ingeniería inversa, los que hacen lo suficiente para enseñar a otros cómo reproducir sus resultados e incluso enseñar al paciente cómo emplear estos métodos en casa. Tal vez dependamos, al menos por un corto tiempo, de la presencia amorosa de alguien que puede canalizar el Amor Divino, al tiempo que facilita y sostiene el espacio para que el cuerpo pueda sanarse a sí mismo.

Para resumir la técnica que Asha desarrolló con la controversial “prueba muscular” (cinesiología). La técnica examina no sólo los eventos adversos de la infancia o los acontecimientos traumatizantes en la edad adulta, sino también los traumatismos generacionales que pueden alterar el ADN de los descendientes. Basado en la premisa de que todos los eventos perturbadores son tipos de trauma, y que si no se tratan, se almacenan dentro del cuerpo, la mente y el espíritu / alma, la intención es eliminar rápidamente los efectos posteriores de tales eventos traumáticos y borrar el residuo del trauma, ya que se manifiesta como emociones perturbadoras, limitando las creencias, los comportamientos de auto-sabotaje, las compulsiones, las obsesiones, la disociación, el bloqueo espiritual, y enfermedades físicas como el cáncer.

Para hacer la afirmación de que un tratamiento psicológico y espiritual podría ser utilizado para tratar el cáncer se pisa en territorio legal peligroso, y Asha es cuidadoso con sus palabras cuando habla de ello. Las juntas médicas que gobiernan son muy quisquillosas sobre la protección de la seguridad de los pacientes, buscando a alguien que puedan considerarse que “practica la medicina sin una licencia”.

Hay que agradecer que se tengan consejos de administración para proteger la seguridad de los pacientes y para mantener a los médicos a altos niveles de ética, integridad y dominio de las habilidades, sin embargo, también es sorprendente que hayamos olvidado lo que los curanderos han conocido durante milenios – la curación espiritual es probablemente el tratamiento más efectivo, duradero y restaurativo de la mayoría de las enfermedades físicas. Después de todo, se estima que el 75% de todas las visitas del médico son inducidas por el estrés emocional, y la salud ocupacional y los topes de seguridad consideran que el número alcanza hasta el 90%. Claro, hay algunas enfermedades que necesitan tratamientos físicos muy eficaces, como los antibióticos o la cirugía. Pero a menudo son problemas psicológicos que debilitan el sistema inmunológico y predisponen a la infección o cuestiones quirúrgicas en primer lugar.

El vínculo entre las heridas psicoespirituales y la enfermedad física