Siente atracción por tres actores

LOS ÁNGELES

Por Agencias Quequi

Javier Bardem confesó que tres galanes de Hollywood le resultan muy atractivos

El actor español, considerado por la revista “People” como uno de los cien hombres más lindos del mundo, se sinceró en una entrevista íntima

“Una vez lo vi en una alfombra roja y pensé: ¡Wow!”. “Es físicamente muy atractivo”. “¡Qué rostro!”. Con esas frases Javier Bardem se refirió a tres actores de fama mundial cuyos encantos -innegables, claro está- también lo alcanzan.

Pero Bardem sorprendió cuando le mencionaron a distintos actores de fama mundial. Así, sobre Brad Pitt exclamó: “Una vez lo vi en una alfombra roja y pensé: ¡Wow!”. ¿Y de quién podría haber dicho “¡Qué rostro!”? De Johnny Depp, con quien el nacido en Las Palmas compartió cartel en La venganza de Salazar, la última entrega de la saga Piratas del Caribe.

POLÉMICO

Pero la gran debilidad de Bardem es un talentosísimo actor de 76 años: Al Pacino. “Es físicamente muy atractivo”, sostuvo sobre el protagonista de “Perfume de mujer”, quien el año pasado sembró polémica con su paso por Argentina, donde se presentó en el Teatro Colón.

“Con Pacino tengo debilidad, no puedo evitarlo, hasta cuando está mal me gusta”, había declarado Bardem en una entrevista anterior, ya demostrando su admiración sobre el actor.

(En mi niñez) mi padre no estuvo presente. Y muchas veces no teníamos comida, agua caliente o luz. Pero el momento más revelador del reportaje con Esquire ocurre cuando Javier se explaya sobre una infancia muy dura. “Mi padre no estuvo presente. Mi madre se partía el lomo por toda España trabajando en teatro y televisión”, dijo, explicando que por esa circunstancia solía quedarse solo en su casa con sus hermanos, por un tiempo prolongando.