Soberana ‘colmilluda’

Por Deporte por Dentro Quequi

La monarca mundial femenil de peso Supermosca, que avala el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la mexiqueña Zulina “Loba” Muñoz realizará su decimoprimera exposición del cetro, cuando enfrente a la peligrosa mexiquense Guadalupe “Lupita” Martínez, en la batalla estelar de la velada “Pink Dynamite”, a disputarse el próximo sábado 13 de mayo en la internacional “Oasis Arena Cancún”.

“No me fijo en los récords, pero es grato saber que tu trabajo deja huella, pues no cualquiera lo logra en lo que se desempeñe. Cada vez la exigencia es mayor, con los entrenamientos o las rivales, pero puedo soportarlo. Eso no me hará bajar los brazos”, expresa Zulina.

En su brillante historial de casi 12 años, la “Loba” ostenta un palmarés de ocho campeonatos: Supermosca absoluto CMB; Supermosca Plata CMB; Gallo Internacional CMB; Gallo NABF-CMB; Gallo Plata CMB; Gallo Juvenil CMB; Gallo Nacional mexicano y “Guantes de Oro” 2004 en peso Gallo.

La oriunda de San Vicente, Chicoloapan, combatirá por primera ocasión en Cancún, aunque ya tuvo oportunidad de pelear en Quintana Roo, lo cual ocurrió en el marco de la Primera Convención de Boxeo Femenil que se realizó en septiembre de 2014, en el hotel Gran Riviera Princess de la Riviera Maya, donde venció a la mexiquense Karina “Kary” Hernández.

La “Loba” (48-1-2, 28 KO’s) llegará a su presentación en el recinto del Oasis, luego que en su más reciente pleito superó a la venezolana Carolina “Fiera” Álvarez, librando con éxito su décima defensa; este pleito se disputó el 12 de noviembre de 2016 en el Gimnasio Polifuncional “Ana Gabriela Guevara” de Hermosillo, Sonora.

Zulina se ha presentado en dos ocasiones fuera del territorio mexicano. Una fue en el gimnasio “Alexis Argüello” de Managua, Nicaragua, donde venció a la colombiana Paola Rojas; también le tocó combatir en el “Standthelle Rostock”, en Alemania, donde cayó ante Alesia Graf, en la que ha sido su única derrota.

La “Loba” pondrá en riesgo el título Supermosca del CMB, mismo que consiguió el 24 de noviembre de 2012, cuando superó a Maribel Ramírez en el Foro Polanco de la Ciudad de México y desde entonces liga 10 exitosas defensas.

“Me costó mucho ganar mi título y lo voy a defender fuerte y con todo. Mi rival es de peligro, ha sido campeona Plata del CMB, es de las mejores del mundo, y su estilo es de cuidado, pero sé de mis virtudes y no me guardo nada para defender lo mío”, puntualizó.

Zulina Muñoz Vs. Guadalupe Martínez, por la corona mundial Supermosca del CMB el 13 de mayo en Cancún, será trasmitida en México por TV Azteca; en Estados Unidos a través de Azteca América y por beIN Sports Español.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Zulina Guadalupe Muñoz Grajeda

Sobrenombre: “Loba”

Fecha de Nac.: Agosto 10 de 1987

Edad: 29 años

Lugar de Nac.: San Vicente Chicoloapan, Estado de México

Altura: 1.60 metros

Alcance: 1.57 metros

Guardia: Derecha

División: Supermosca

Debut: Marzo 11 de 2005

RÉCORD

Combates: 51

Victorias: 48

Nocauts: 28

Derrotas: 1

Empates: 2

Efectividad: 55%