Solidaridad somos todos: Willians Ferrer

PLAYA DEL CARMEN

Desde hace varios años, Willians Ferrer, a través de la “Red de Amigos 100 mil y más”, ha trabajado incansablemente para llevar apoyo, esperanza, a un pueblo de Solidaridad abatido por el abandono, por la indiferencia, pero sobre todo urgido de soluciones.

Desde sus inicios y a decir del mismo líder social, su forma de pensar y de vivir han sido basados en una frase simple, pero contundente “Son nuestros actos los que nos definen”. Desde entonces, con un vasto grupo de seguidores, pero sobre todo de amigos, ha recorrido ya en varias ocasiones Solidaridad y principalmente Playa del Carmen.

Junto con la “Red de Amigos 100 mil y más”, Willians Ferrer ha llevado soluciones –de acuerdo a las posibilidades de la red, que se mueve con sus propios recursos- a quienes le han planteado problemas y necesidades; problemáticas que van desde asistencia legal para un despido injustificado, una mala atención médica, hasta la lucha por el Derecho humano al agua potable, que hoy lo enfrenta contra Aguakan, empresa particular que junto con el Gobierno, privatizó al agua potable, dejando sin el vital líquido a miles de familias playenses, que no pueden pagar los altos costos por el suministro que para colmo, es pésimo.

Ese trabajo, hoy rinde frutos, pues son miles de personas las que, en las calles y a través de las redes sociales, muestra su apoyo y simpatía hacia este luchador social, quien espera que en un futuro, con su trabajo, pero sobre todo con el apoyo de todos los habitantes, se logre que Solidaridad salga del atolladero en que ha vivido sumergido.

“UNIDOS AVANZAREMOS”

“Solidaridad requiere liderazgo, pero también necesita que todos estemos unidos; el municipio no saldrá solo de ese enorme bache en que está metido, requiere de un trabajo en conjunto. La Red de Amigos 100 Mil y Más ha estado haciendo su trabajo, pero hoy necesitamos más que nunca del apoyo de los ciudadanos para que nuestros proyectos, el ideal de construir un municipio fuerte, social y económicamente, sea una realidad”, indicó Willians Ferrer.

Asímismo, el representante social, referente a los problemas que aquejan al municipio, indicó “es triste que los ciudadanos, nuestra gente, que trabaja duro diariamente por llevar el pan y la sal a sus hogares, tenga que vivir entre índices de marginación sorprendentes, viendo como los beneficios sociales, solo llegan a los amigos de quienes están en los gobiernos y en los partidos políticos y que solo las migajas de esos apoyos, lleguen para colmo a cuenta gotas a sus viviendas; es tiempo de que construyamos un mejor futuro para nuestros hijos y eso es ahora, no hay mañana”.

Respecto a los proyectos de la “Red de Amigos 100 mil y más”, comentó “tenemos en nuestra red a ciudadanos de todo tipo, pues lo que nos une a todos es el interés en común de hacer de nuestro municipio el mejor lugar para trabajar y vivir”.

Por otro lado, indicó que el camino no ha sido fácil, pues ha encontrado detractores que por miedo a su trabajo, han tratado de afectarlo. “En nuestro camino se nos han atravesado personas con intereses mezquinos, gente que obedeciendo incluso a intereses de partidos políticos nos intentan desestimar pero de una vez digo que no podrán, porque nosotros, a diferencia de ellos, no estamos trabajando por nuestros intereses; estamos trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos, ese es el objetivo de Willians Ferrer, ese es el bastión de nuestra causa social y de nuestra “Red de Amigos 100 mil y más”; nosotros estamos con el pueblo, porque nuestra gente merece algo mejor y nuestro compromiso es que todos estemos bien”, enfatizó.

Finalmente, el dirigente de la “Red de Amigos 100 mil y más”, comentó “Invito a los ciudadanos a que nos sigan en las redes sociales, que sigan nuestro trabajo y que se sumen, somos más los que deseamos un mejor futuro para Solidaridad, somos más los que tenemos determinación, la esperanza es una cosa, pero la determinación, el coraje y la pasión hace de nuestra “Red de Amigos 100 mil y más”, un movimiento que nadie puede parar”, concluyó.

Por Manuel Campos