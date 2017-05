Soy inocente, dice Cadena

VERACRUZ.-

La diputada local veracruzana, Eva Cadena, compareció ayer durante media hora, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados. La excandidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, se declaró inocente de haber cometido un delito electoral federal luego de que apareciera en varios videos recibiendo dinero.

Ante reporteros, pidió comprensión, respeto y esperar a que la Fiscalía haga su trabajo. Señaló que no dirá nada ni dará más explicaciones y enfrentará el proceso de manera legal.

“Les pido mucho respeto, estamos enfrentando el proceso de manera legal. Esperamos que todo llegue a bien y no voy a permitirme más explicaciones. Les agradezco su atención. Vamos a esperar que la Fiscalía y la autoridad hagan su trabajo. Yo les pediría comprensión y mucho respeto”.

AMPAROS

Por su parte, el presidente de la Sección Instructora, el priista Ricardo Ramírez Nieto, informó que Eva Cadena presentó su contestación por escrito, acreditó a dos abogados para su defensa y entregó tres copias certificadas de juicios de amparo, que serán analizadas, aunque hasta ahora no frenan el proceso de desafuero en su contra.

“Acabo de leer rápidamente la contestación que realiza. Dice que hay inexistencia del delito, que no se surte el supuesto que establece el artículo 15 de la ley que prevé la comisión de los delitos en materia electoral y sobre eso argumenta su defensa, incluso está solicitando que se vuelvan a analizar los videos. Sí, desde luego se declara inocente”.

Sin embargo, inocente o no, estos amparos que presentó es para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no la detenga y para que el Congreso de Veracruz no dé a conocer a los medios, su situación legal sobre este proceso de desafuero que se le sigue.